DPR RI aprueba el proyecto de presupuesto estatal de 2026, gasto estatal RP3,842.7 trillones

Yakarta, Viva – DPR ri sostenido reunión plenaria 5ª Conferencia Tiempo I Año 2026-2025. Uno decidido en la reunión es un plan legal sobre estimaciones de ingresos y Gasto estatal o Rapbn 2026.

La reunión plenaria celebrada en el Parlamento indonesio, el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta fue dirigida directamente por el Presidente del Parlamento Indonesio, Señora..

Antes de tomar una decisión relacionada con el proyecto de presupuesto estatal de 2026, el presidente del parlamento del parlamento indonesio, dijo Abdullah informó los resultados del informe de trabajo relacionado con el proyecto de presupuesto estatal de 2026 que se había discutido con el Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa.

Dicho también informó una por una por las mini opiniones de todas las facciones de DPR ri. Como resultado, todas las facciones de DPR RI aprobaron el proyecto de presupuesto estatal de 2026.

Luego, el orador del parlamento indonesio, Puan Maharani, preguntó al foro si el proyecto de presupuesto estatal de 2026 podría ser aprobado o no. Todos los miembros del parlamento indonesio en la reunión plenaria también estuvieron de acuerdo.

«Era hora de que pidiéramos la aprobación de las facciones al proyecto de ley sobre el presupuesto estatal y el presupuesto de gastos para el año presupuestario 2026, ¿se puede aprobar para ser aprobado como una ley?» preguntó Puan

«De acuerdo», respondió un miembro de la reunión plenaria.

Los siguientes detalles del Rapbn de 2026 aprobado

Ingresos estatales de RP 3,153.6 billones con detalles:

– Ingresos fiscales IDR 2,693.7 billones

– Ingresos estatales no -tax (PNBP) RP. 459.2 billones.

2. Gasto estatal RP 3,842.7 billones con detalles

– Gastos del gobierno central (K/L y Non K/L) RP 3,149.7 billones.

– Transferir al área IDR 693 billones

Mientras que el déficit presupuestario del presupuesto estatal es RP689.1 billones.