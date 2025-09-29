DPR recuerda los peligros de la izquierda radical, pregunte a BNPT aprendiendo de Charlie Kirk disparando en los Estados Unidos

Yakarta, Viva – Presidente de los Estados Unidos, Donald Triunfoculpar a la gente radical La parte superior izquierda del tiroteo que mató a los influyentes de apoyo, Charlie Kirkhace un tiempo. Trump acusó a la retórica del grupo radical izquierdo que etiquetó a Kirk cuando los nazis y los asesinos de masas contribuyeron a la tragedia.

Trump también etiqueta al grupo radical de la izquierda como terrorista. Entonces, ¿el fenómeno radical izquierdo también existe en Indonesia?

Vicepresidente de la Comisión XIII RPDSugiat Santoso, dijo que el término que queda en Indonesia y Estados Unidos tiene un contexto diferente. Según él, la izquierda en Indonesia es sinónimo de comunismo o marxismo, mientras que en los Estados Unidos más cerca del liberalismo o socialdemocrático.

«Es por eso que en los Estados Unidos el término izquierda es sinónimo del Partido Demócrata cuyo ideogue es muy liberal. Si bien el derecho es sinónimo de un Partido Republicano conservador, ya que Trump resonó en el eslogan ‘Make America Great Again'», dijo Sugiat, cuando se contactó el lunes 29 de septiembre de 2025.

Sugiat explicó que el comunismo ya no podía existir en Indonesia porque la ideología y el Partido Comunista Indonesio (PKI) habían sido prohibidos a través del número XXV de MPRS TAP en 1966 después del movimiento del 30 de septiembre (G30). «Entonces, si la versión indonesia izquierda, ahora ya no puede deberse a que está prohibida. Pero si la izquierda de los Estados Unidos está relacionada con terrorismo El que los anunció «, dijo.

Aun así, Sugiat considera discusiones sobre el radical izquierdo en Indonesia en realidad toca dos dimensiones. Primero, la dimensión ideológica-histórica, a saber, el comunismo o PKI que ha sido prohibido. En segundo lugar, la dimensión sociológica-contemporánea, a saber, los movimientos sociales. Hizo hincapié en que el término izquierdo no siempre es negativo.

«En Indonesia, el término izquierdo no es tan extremo como durante la Guerra Fría. No debemos estar anti en contra de este término, porque las críticas a la oligarquía y la injusticia económica también entraron en el movimiento de la izquierda. Pero el asunto del peligro de la izquierda como el renacimiento del comunismo es muy difícil porque la comunidad es inteligente y las autoridades también es muy receptiva a este problema», dijo el político de Gerindra.

Para evitar el desarrollo de radicales izquierdos en Indonesia, Sugiat propuso cuatro cosas. Primero, fortalecer la ideología y la educación de Pancasila para que las personas tengan una fortaleza ideológica. En segundo lugar, aumentando la justicia social y económica para cerrar la brecha de la desigualdad que a menudo se desencadena por el radicalismo.

Tercero, fortalecer la ley y la seguridad mediante la medición de las violaciones de la ley sin obstruir las críticas o la libertad académica. Y cuarto, la supervisión de individuos o grupos que están probados para difundir la ideología prohibida.

«La prevención es la más efectiva no solo a través de las prohibiciones, sino también al presentar un país justo, democrático y próspero. Podrá superar la raíz de los problemas sociales y económicos que desencadenan la aparición de la ideología radical», dijo Sugiat.

Además, Sugiat también alentó el papel de la Agencia Nacional contra el Terrorismo (Bnpt) Al anticipar el radical izquierdo. Según él, BNPT necesita identificar grupos pro-comunistas, supervisar la propaganda que exige el reemplazo de la ideología de Pancasila con el comunismo, y en colaboración con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura para garantizar la historia del movimiento radical se transmite de hecho.

Sugiat también espera que BNPT pueda expandir la colaboración con líderes religiosos, líderes comunitarios, a TNI/POLRI retirados para expresar la conciencia de la ideología prohibida. «BNPT también debe continuar colaborando con la Agencia de Desarrollo de Ideología de Pancasila (BPIP) para fortalecer la educación de Pancasila como una antítesis de la ideología radical, tanto a la izquierda como a la derecha», dijo