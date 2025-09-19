¡DPR recuerda a los distribuidores no intentan preparar fertilizantes subsidiados para los agricultores!

Bandung, Viva – Miembro de la Comisión IV DPR RI, Rajiv Recuerda a los distribuidores y puestos para no dificultar que los agricultores compren Fertilizante subsidiado.

Según él, muchos agricultores que ya tienen requisitos completos, pero los distribuidores o quioscos argumentan que el stock de bienes no existe. De hecho, hay muchos artículos de fertilizantes subsidiados.

Esto fue transmitido por Rajiv cuando se realizó una actividad de orientación técnica (Bimtek) a los agricultores en el área de West Bandung Regency y Bandung Regency, West Java. El objetivo, dijo Rajiv, era aumentar el conocimiento y la comprensión compartidos relacionados con el mecanismo para la distribución del fertilizante subsidiado.

«Fertilizante mafia Debe tener cuidado. No tengo esto. Por ejemplo, revisé en Bandung Regency, resultó que la absorción de fertilizante subsidiado era de alrededor del 40-50%. ¿Qué es esto? ¿Tal vez hay una mafia o, de hecho, el agricultor no entiende cómo redimirlo? «, Dicho rajiv el viernes 19 de septiembre de 2025.

Por esta razón, Rajiv invita a los agricultores a trabajar juntos para que realmente puedan obtener el precio del fertilizante subsidiado de acuerdo con el precio especificado. Luego, dijo, no permita que los agricultores sean interpretados por distribuidores o quioscos.

Si se encuentra que hay quienes juegan con los agricultores, Rajiv dijo que la Comisión de la Cámara de Representantes IV no dudó en hacer un seguimiento con firmeza.

«Si hoy tengo el sueño de jugar y malversar el fertilizante, te lo diré de ahora en adelante. No me importa a quién tengas de nuevo quién, no me importa que solas obtener permiso del distribuidor, del quiosco debido a los miembros del ADO, que estarían en el cargo o se jubilarían.

Además, Rajiv explicó los procedimientos de actividades de orientación técnica (BIMTEK) para la distribución de fertilizantes subsidiados con agricultores en West Bandung Regency y Bandung Regency en colaboración con PT. Fertilizante indonesio, como un esfuerzo para continuar alentando y apoyando a los programas gubernamentales para mejorar la gobernanza de fertilizantes subsidiados.

«Como socio gubernamental en la agricultura, una de mis principales tareas es garantizar que cada programa gubernamental, especialmente en relación con los medios de vida de los agricultores, vaya bien y en el blanco», dijo el miembro de la facción del DPR del Partido Nasdem.

Porque, dijo, hasta ahora los agricultores afirmaron estar confundidos para canjear el fertilizante subsidiado lo suficiente como para llevar una tarjeta de identidad residente (KTP) debido al acto de los funcionarios centrales. De hecho, continuos Rajiv, los agricultores deben estar registrados primero en el sistema electrónico del plan definitivo para las necesidades grupales (E-RDKK).

«El problema que los agricultores sienten en otras áreas, las principales quejas de los agricultores son casi el mismo en todas partes. Siempre he señalado. Muchos hasta ahora la falta de comunicación, piensan que pueden usar KTP para redimir el fertilizante subsidiado en el quiosco sin estar registrado con E-RDKK. Aunque usan el KTP, pero él puede, pero aún debe estar registrado con E-RDKK primero», dijo.

Además, Rajiv también quiere garantizar que el flujo de distribución de los productores a manos de los agricultores como destinatarios sea transparente, claro y se pueda monitorear juntos, no se pueden cubrir más, y las reglas deben ser claras para que no haya más juegos en el campo que dañen a los agricultores.

«Después de este Bimtek, espero que no haya más agricultores confundidos. Cuando receso revisar en el Distrito Electoral, no hay más agricultores que se quejen de que no pueden redimir el fertilizante subsidiado. La distribución de fertilizantes subsidiados debe estar en el objetivo, a tiempo y exactamente, de acuerdo con las regulaciones aplicables», agregó.