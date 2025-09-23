DPR recibe sorpresas relacionadas con los candidatos para el embajador en el proyecto de ley de bumn

Yakarta, Viva – Presidente DPR RI Señora. transmitir una serie de cartas presidenciales (sorpresa) Recibido por el liderazgo de DPR en la quinta sesión plenaria de la República de Indonesia, el período de juicio I de 2025-2026.

Leer también: La señora es una capital política 2028: vi su investigación primero



«Respetamos la sesión del Consejo, debemos decir que el liderazgo del Consejo ha recibido cartas del Presidente de la República de Indonesia, a saber, como sigue», dijo Puan en sus comentarios, en el Edificio del Parlamento Indonesio, Complejo del Parlamento, Senayan, Central Jakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

Estas cartas incluyen el número R-48/Pres/08/0825, 11 de agosto de 2025 y número R-61/Pres/09/2025, 19 de septiembre de 2025, candidatos para miembros de la Junta de Comisionados de la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS).

Leer también: Abundante de casos de envenenamiento, impulsando la evaluación del programa MBG



Luego, número R-52/PRES/08/0825, 26 de agosto de 2025, proyecto de ley sobre diseño industrial, luego número R-53/Pres/08/2025, 26 de agosto de 2025, proyecto de ley civil de la ley civil, Número de letra R-58/Pres/08/2025, 27 de agosto, 2025 y número R-59/Pres/09/2025, 12 de septiembre, 2025, y regla completa (LBBP) (LBBP) de los países conocidos (LBBP) de los países infractores (LBB) (LBBP) de los países infractores (LBB) (LBBP). para la República de Indonesia.

Finalmente, número de carta R-62/Pres/09/2025, 19 de septiembre de 2025, el proyecto de ley sobre la Cuarta Enmienda a la ley número 19 de 2003 sobre empresas estatales.

Leer también: Puan sobre el movimiento ‘Stop Tot Wuk Wuk’: siga de acuerdo con las regulaciones



Además del presidente, Puan también dijo que el liderazgo del DPR había recibido una carta del DPD RI.

«Además de las cartas del presidente, el liderazgo del DPR también ha recibido documentos del DPD RI, que es el siguiente», continuó Puan.

La carta del DPD incluye el número B/PG.01/1977/DPDRI/VII/2025, 31 de julio de 2025, presentación del decreto del Consejo Regional Representativo de la República de Indonesia, número B/PA.01/2262/DPDRI/IX/2025, fechado el 8 de septiembre de 2025, sumisión B/HM.03/2283/DPDRI/IX/2025, fechada el 8 de septiembre de 2025, sumisión B/HM.033/2283/DPDRI/IX/2025, fechada el 8 de septiembre de 2025, sumisión B/HM.033/2283/DPDRI/IX/2025, fechada el 8 de septiembre de 2025, sumisión B/HM.033/2283/DPDRI/IX/2025. 8, 2025, Presentación del proyecto de ley de prioridad DPD RI en 2025.

Según Puan, toda la carta se procesará de acuerdo con las reglas. «Estas cartas tienen y serán seguidas de acuerdo con el Reglamento DPR Ri No. 1 de 2020 sobre las reglas y mecanismos que se aplican», explicó Puan.