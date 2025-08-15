DPR recibe 5.642 quejas públicas en el último año

Yakarta, Viva – Presidente RPD Rhode Island Señora. reveló que el parlamento indonesio recibió 5.642 informes y quejas público durante el año pasado.

Leer también: Aumentar el salario de los jueces al 280 por ciento, Prabowo dijo que los esfuerzos para hacer cumplir la ley y la justicia



«Si se divide en promedio por día, hay 15-16 informes de quejas públicas que se solicita que se ayuden a resolver», dijo Puan al dar un discurso en la apertura de la sesión plenaria del período de prueba I de 2025-2026 en el edificio del Parlamento, Yakarta, el viernes.

Dijo que cada informe había sido seguido a través de la función de supervisión del parlamento indonesio con recomendaciones a ser seguidas por el gobierno de manera rápida y precisa.

Leer también: Puan enfatizó listo para apoyar a Prabowo ‘Brush’ 1,063 Minas ilegales





Presidente del Parlamento Indonesio Puan Maharani en la sesión anual del MPR RI 2025

Puan afirmó que el seguimiento de la recomendación no fue solo una obligación administrativa, sino también parte del compromiso constitucional.

Leer también: Cuatro veces derrotado en las elecciones, Prabowo: Esta es una prueba de democracia.



«Parte del compromiso constitucional en la relación entre las asociaciones de energía paralela entre Instituciones legislativas y ejecutivas «, agregó.

El parlamento indonesio celebró una sesión plenaria para la apertura del período de prueba de DPR para el año de la sesión 2025-2026 en el Edificio Nusantara, Complejo del Parlamento, Yakarta, el viernes por la tarde.

En el caso de que el presidente Prabowo Subianto pronunció un discurso estatal en el marco de la entrega de la introducción/declaración del Gobierno del Proyecto de Derecho (RUU) sobre el Presupuesto Estatal (APBN) del año fiscal 2026 junto con su Memorando Financiero.

A la agenda del juicio asistieron 473 miembros que cubrieron todas las facciones de DPR RI. El presidente del Parlamento indonesio, Puan Maharani, abrió y cerró el juicio.

En el caso de que los líderes de la institución y los ministros del gabinete rojo y blanco estuvieron presentes directamente en el edificio Nusantara. Algunos de ellos incluyen al comandante de TNI General Tni Agus Subiyanto, Jefe de Policía Nacional General Pol. Listyo Sigit Prabowo, Fiscal General St. Burhanuddin, Jefe de la Agencia de Auditoría Suprema, Isma Yatun, Ministro Coordinante de la Economía Airlangga Hartoarto, Ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati, Ministro Coordinador de Afectos Políticos y Afectos de Seguridad Gunawan, Ministro de Coordinación de Infrestructura y Desarrollo de la Agua de Desarrollo, Coordination, Coordination, Coordination, Coordination, Coordination, Coordination Yudhing Yudhishing Yudhing Yudhis. Ministro de desarrollo humano y cultura Pratikno. (Hormiga)