DPR realizará una nueva ley laboral de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional

Yakarta, Viva – Vicepresidente RPD RI, Sufmi Dasco Ahmad enfatizó que su partido formularía la ley Empleo Nuevo según el veredicto Tribunal constitucional (Mk).

Afirmó haber pedido consideración de la agencia de experiencia del DPR. De esa manera, su partido inmediatamente formó el equipo de formulación de la factura de mano de obra.

«El DPR realizará una nueva ley de Lawforce de conformidad con la decisión del Tribunal Constitucional», dijo Dasco leyendo la conclusión de la Reunión de la Comisión V del DPR con el sindicato obrero En el complejo del Parlamento, Yakarta, Selat, 30 de septiembre de 2025.

Ilustración de trabajadores extranjeros

Por otro lado, Dasco se aseguró de que la formulación del proyecto de ley de mano de obra implicaría la participación de la comunidad. Uno de ellos, continuó, a través de la participación de los sindicatos en el equipo de formulación.

El DPR también fomentará la participación de la comunidad más amplia posible. El parlamento abre la puerta para que todas las partes participen en proporcionar información en la formulación del proyecto de ley de mano de obra.

«Continuamos aceptando la participación pública hasta entonces podemos realmente fórmula para que todos nos esperemos realmente», dijo.

Dasco también le pidió al sindicato que participara y supervisa la formulación del borrador de la ley.

«Pedimos ayuda de compañeros sindicatos, la Confederación en Indonesia debe ayudar en la formulación y también recibiremos tanta participación pública, incluso de varios sindicatos en Indonesia», dijo Dasco.

Anteriormente se informó, el Tribunal Constitucional (MK) decidió otorgar parte de la demanda presentada por el Partido Laborista relacionado con la Ley de Derechos de Autor de Trabajo de Cipta (Ciptaker). El Tribunal Constitucional solicitó que se formara la ley, a saber, el DPR RI hizo una nueva ley separada de la ley número 6 de 2023 sobre Ciptaker

En su petito, el Partido Laborista demandó a 71 puntos del artículo en la ley número 6 de 2023 sobre el establecimiento del Ciptaker Perppu.

Mientras tanto, el tema designado por el Partido Laborista y los sindicatos de trabajo relacionados con trabajadores extranjeros (TKA), ciertos acuerdos de trabajo de tiempo (PKWT) para trabajadores contratados, trabajadores de subcontratación o transferencia, licencia, salarios, terminación de empleo (PHK) y problemas de indemnización.

«La formación de la ley forma inmediatamente una nueva ley laboral y separarse o emitir de lo que está regulado en la ley 6/2023. Con esta nueva ley, el problema de la amenaza de discreto y sincronización de material/sustancia del derecho de mano de obra puede descomponerse, reorganizado e inmediatamente resuelto de inmediato», dijo el juez de la Corte Constitucional, Nurbaningsih en el juicio, el viernes, el viernes 1, 2024.