DPR propuso a un auto para fumar especial, a pesar de que el Ministerio de Salud se centra en presionar el número de fumadores.

Yakarta, Viva – Las propuestas controvertidas surgieron en una audiencia (RDP) entre el Parlamento Indonesio y el PT Kereta API Indonesia (Kai). Miembro de la Comisión VI DPR, Nasim khanPidiendo a Kai que vuelva a proporcionar un auto especial para fumador en una red de autos de distancia larga.

Leer también: DPR miembros de la propuesta de KAI para proporcionar un carruaje para los fumadores: estoy seguro de que



Según Nasim, la presencia de autos de cigarrillos no es solo una forma de cumplir con las aspiraciones de la comunidad, sino que también puede proporcionar beneficios adicionales para PT Kai.

«Solía ​​haber existido, pero ahora se elimina. Al menos, dejar un automóvil como café o área de fumar. Es útil y beneficioso para los trenes», dijo Nasim en una reunión en el edificio del Parlamento, Senayan, Yakarta, miércoles de 2025.

Leer también: ¡Viral! La policía está absorbida por fumar al conducir una patrulla, hacer que los ciudadanos sean emocionados



Razones para DPR: los viajes largos necesitan instalaciones especiales

Tasa de Nasim, viajes de tren de larga distancia que pueden llevar de ocho a doce horas a menudo se aburren de los pasajeros. Según él, las instalaciones de transporte de cigarrillos pueden ser una solución.

Leer también: La última investigación llama a los cigarrillos eléctricos que ayudan a las personas de manera más efectiva a dejar de fumar.



«El largo viaje puede ser hasta ocho horas más. Si hay un área de fumar en el autobús, el período del tren no puede? Solo un carruaje», dijo.

El político de Java Oriental enfatizó que la propuesta eran las aspiraciones de la gente, especialmente de las circunscripciones. Espera que Kai considere seriamente que las necesidades de los pasajeros se acomodan.

En comparación con el alza con un esfuerzo Ministerio de Salud

Por otro lado, la propuesta del suministro de cigarrillos surgió cuando el Ministerio de Salud (Kemenkes) suprimió agresivamente la prevalencia de fumadores en Indonesia. El objetivo principal es evitar el aumento de enfermedades no comunicables (PTM), así como suprimir la mortalidad prematura.

El Director de Prevención y Control de PTM Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, enfatizó que controlar el consumo de cigarrillos es uno de los principales objetivos del gobierno para lograr los objetivos de desarrollo sostenible (SDG).

«Nuestra misión es reducir la prevalencia de los fumadores, prevenir complicaciones debido a PTM y reducir la mortalidad prematura. Incluyendo la protección de los grupos vulnerables de la exposición al humo de cigarrillo de otras personas», dijo Siti en una discusión en Yakarta, citada desde Antara el jueves 21 de agosto de 2025.

Datos de fumadores en Indonesia

El Ministerio de Salud registró un cambio en las tendencias de comportamiento fumar en la sociedad. La proporción de fumadores de niños de 10 a 18 años disminuyó del 9.1 por ciento en 2018 al 7.4 por ciento en 2023. Sin embargo, la prevalencia de fumadores adultos en realidad aumentó, de 28.9 por ciento a 29.7 por ciento.

Esta condición muestra que, aunque el programa de protección infantil de la exposición a los cigarrillos comenzó a producir resultados, aún existen grandes desafíos en el grupo de edad productivo.

Estrategia gubernamental para comprimir el consumo de cigarrillos

En el Plan Estratégico Nacional, el gobierno está apuntando a la aplicación de las áreas de no cigarrillos (KTR) en los 514 distritos/ciudades en 2024. Además, el Servicio de Esfuerzos de Smoking (UBM) está dirigido a estar disponible en 350 distritos/ciudades.

Otros pasos que se toman entre otros:

Promoción de la salud a través de varios medios.

Detección temprana del comportamiento de fumar en las escuelas y la comunidad.

Defensión de las regulaciones regionales con respecto a KTR (actualmente todavía hay 35 distritos/ciudades que aún no tienen reglas).

Servicio de asesoramiento para dejar de fumar.

Coordinación con el Ministerio de Finanzas con respecto a las tasas impositivas de impuestos especiales y los impuestos al tabaco.

«Este esfuerzo es garantizar que las personas estén más protegidas y reducen el riesgo de PTM en el futuro», agregó Siti.

Entre instalaciones y prevención

La propuesta especial de carro fuma del DPR coseche el centro de atención porque es opuesta a la política nacional de control de cigarrillos. Por un lado, el DPR considera que la aspiración de los fumadores se facilitará, especialmente en un largo viaje. Sin embargo, por otro lado, el gobierno está luchando duro para reducir el número de fumadores para reducir la mortalidad prematura.

El debate sobre los cigarrillos en los espacios públicos siempre es cálido. Por un lado, hay demandas de derechos individuales que desean fumar, pero por otro lado hay intereses de salud pública más amplios.