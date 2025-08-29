DPR promete proteger el caso de la muerte de Affan Kurniawan hasta el final

Yakarta, Viva – Presidente RPD Rhode Island Señora. entregar condolencias por su muerte Affan kurniawantaxistas de motocicleta en línea (ojol) quien murió después de ser aplastado por los vehículos tácticos de Brimob (Rantis) en la manifestación, jueves 28 de agosto de 2025 por la noche.

«En nombre de todos los miembros y líderes del parlamento indonesio, transmitimos profundas condolencias por la muerte del difunto affan Kurniawan», dijo Puan en una declaración de video, el viernes 29 de agosto de 2025.

Puan solicitó a la Policía Nacional de Indonesia (POLRI) que investigara a fondo la muerte de la muerte de Affan Kurniawan. Instó a que la investigación de este caso se ejecute transparentemente.

«Le pedimos al Jefe de la Policía Nacional y a todo su personal que investigue a fondo y transparentemente sobre el incidente», dijo.

Además, este político de PDIP enfatizó que el parlamento indonesio supervisaría la investigación del caso de la muerte de Affan Kurniawan hasta el final.

«Y controlaremos el proceso de iluminación hasta que se complete», explicó la Sra.

Anteriormente informó, el misterio de los nombres de los miembros de Brimob que estaban en el conductor de automóviles Rantis Pelindas en línea en línea Taxi Taxi Kurniawan finalmente reveló.

Los nombres fueron revelados por el Jefe de Policía de Metro Jaya, el inspector general de policía Asep Edi Suheri cuando se reunió con los manifestantes que ingresaron a la sede de la policía regional de Metro Jaya. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

La propia División de Seguridad PolRI dijo que se demostró que viola el Código de Ética Profesional POLRI. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).

«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.