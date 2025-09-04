DPR promete mejorar, Dasco: Reforma dirigida por Puan

Yakarta, Viva – Vicepresidente RPD RI, Sufmi Dasco Ahmad afirmó que su partido haría evaluación El impacto de las manifestaciones que causó el caos hace algún tiempo. La reforma del DPR será dirigida directamente por el Presidente del Parlamento Indonesio, Puan Maharani.

Leer también: Ahmad Sahroni no ha presentado su renuncia como miembro del DPR



La reforma, dijo Dasco, tiene como objetivo hacer que el DPR sea mejor y transparente.



Los estudiantes transmiten sus aspiraciones al liderazgo del DPR Foto : Parlamento TNP Captura de pantalla de YouTube

Leer también: Las secuelas de la demostración, las Naciones Unidas apoyan al gobierno a tomar medidas efectivas



«Sí, hemos llevado a cabo una evaluación incluso antes del evento de hoy. Ahora las evaluaciones integrales y la reforma del DPR serán dirigidas directamente por la oradora de la Cámara de Representantes, la Sra. Puan Marani, para convertirse en un DPR mejor y más transparente», dijo Dasco a los periodistas en el Complejo del Parlamento Senayan, Jakarta, citó el jueves 4 de septiembre, 2025.

Dasco agregó que los miembros del DPR aprenderán de los eventos recientes. Dijo que realizaría una evaluación exhaustiva.

Leer también: Asta cita kamsri: insta a los límites de la posición del DPR, limpia el hajj, al fondo de pensiones



«Y, por supuesto, la determinación de todos los miembros del DPR que tomaron lecciones de eventos atrasados ​​para ser utilizados como evaluaciones conjuntas», dijo.

Anteriormente, la jefa de casa de RI, la Sra. Maharani transmitió una disculpa al todo gente Indonesia. Afirmó que los representantes del pueblo no podían funcionar perfectamente.

Puan fue revelado por Puan mientras lloraba a la funeraria, Affan Kurniawan, uno de los taxistas de motocicletas OJOL (OJOL) que fueron asesinados por el vehículo táctico BRIMOB (Rantis) hace algún tiempo.

«En nombre de los miembros de los líderes de DPR y DPR una vez más, me disculpo si nosotros, como representantes de las personas, no hemos podido trabajar bien perfectamente», dijo Puan a los periodistas en el área de Dukuh Atas, Yakarta, el sábado 30 de agosto de 2025.

Puan hizo hincapié en que los miembros del DPR se evaluarían y mejoren a sí mismos. También prometió que los miembros del DPR escucharían más las aspiraciones de la gente para construir la nación.



Los oficiales limpiaron el daño después de la manifestación en la Policía Metropolitana de Yakarta.

«Evaluaremos, mejoraremos nosotros mismos, escucharemos las aspiraciones de las personas más saludables, mejor en la construcción de la nación», dijo.

Por otro lado, Puan también se disculpó con la familia de Affan Kurniawan, uno de los taxistas de motocicletas en línea asesinados por el vehículo táctico (Rantis) BRIMOB el jueves 28 de agosto de 2025.

Rezó para que la familia siempre recibiera fortaleza y fuerza a través del desastre.