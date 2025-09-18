DPR pide fondos RP200 T que se regulen a través de PMK para que no solo sea recibido por grandes corporaciones

Yakarta, Viva – El presidente de la Agencia de Presupuesto del Parlamento Indonesio (Banggar), dijo Abdullah, enfatizó que era necesario instrucciones para regular los fondos gubernamentales que equivalían a Rp200 billones que se distribuyeron banco Himbara. Las instrucciones pueden ser a través de las regulaciones Ministro de finanzas (PMK), de modo que no solo se dirige a grandes corporaciones.

Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

El presidente del PDIP DPP explicó que los prospectivos destinatarios o socios de préstamos también deben ser claros, por lo que deben estar regulados en PMK.

«Estoy con el gobierno en este caso, el Ministro de Finanzas, como socio, socio, agencia de presupuesto de DPR, debería haber un PMK que regule a cualquiera que tenga derecho a un préstamo de RP 200 billones», dijo.

Anteriormente informó, el Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), RI Purbaya Yudhi Sadewa comenzó a retirar fondos de Rp200 billones a bancario El viernes 12 de septiembre de 2025 por la tarde. Los fondos que se establecieron en Bank Indonesia (BI) tenían como objetivo acelerar el crecimiento económico de la República de Indonesia.

Purbaya explicó que los fondos se distribuirían a la Asociación Bancaria de propiedad estatal (Himbara), a saber, Bank Mandiri, BNI y BRI RP. 55 billones, mientras que BTN era RP. 25 billones. Luego, específicamente a PT Bank Syariah Indonesia TBK (BSI) por valor de Rp 10 billones.

«(Hay un menor) debido al tamaño del banco y por qué está participando BSI? Porque él es el único banco que tiene acceso a ACEH para que los fondos también puedan ser utilizados en Aceh», dijo Purbaya a los periodistas del Ministerio de Asuntos Económicos Coordinadores, Central Jakarta, citados el sábado 13 de septiembre de 2025.

Ministro coordinador de la economía Airlangga Hartarto (derecha) y Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa (izquierda) en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta

El ex jefe de LPS dijo que la distribución de fondos era en forma de depósito en llamada o depósitos que podrían retirarse en cualquier momento después de dar un aviso previo.

Por otro lado, él cree que los fondos que se han distribuido a los bancos no podrán establecerse. Porque, continuó, hay un costo (costo) de la colocación de estos fondos para que se alienta al banco a encontrar mayores rendimientos.