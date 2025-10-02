DPR passeló el comité especial para resolver conflicto agrario

Jueves 2 de octubre de 2025 – 13:15 Wib
Yakarta, Viva – RPD RI aprobó oficialmente el equipo del comité especial (Panso) Una solución Conflicto Agosto en plenario El sexto plenario del período de la Cámara de Representantes I Año de sesión 2025-2026.
Leer también:
El Ministerio de Bumno cambió oficialmente el estado de la Agencia de Configuración de Bumn
«Le informamos que una reunión de consulta para reemplazar la reunión de la Junta de Deliberación de DPR entre los líderes del DPR y los líderes de las facciones el 1 de octubre de 2025 ha formado el equipo del Comité Especial de Conflictos Agrarios», dijo Dasco en la sala de reuniones plenarias del DPR, Complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta, jueves 2 de octubre de 2025.
En esa ocasión, Dasco solicitó la aprobación de los participantes de la reunión plenaria. Los legisladores estuvieron de acuerdo.
La siguiente es la composición del Comité Especial para la resolución del conflicto agrario:
Facción pdip
– Alex Indra Lukman
– Sonny T Danaparamita
– Giri Ramanda N Kiemas
– Sofwan Dedy Ardyanto
– Shanty Alda Nathalia
– siti aisyah
Facción Golkar
– Yudha Novanza Utama
– Ahmad Irawan
– Benny Utama
– Mus alienígena
Ahmad Labib
Facción gerindra
– Siti Hediati Soeahrto
– Novita Wijayanti
– Azis Subekti
– Darori Wonodipuro
Facción nasdem
– Viktor Bungtil Laiscoat
– rsaluzamy karsayuda
– Machfud Arifin
– Rajiv
Facción PKB
– Muhammad Khozin
– Emperador Abu Hanifah
– Hindun Anisah
– fe sukri
Facción PKS
– Jazuli Juwaini
– Slamet
– Abdul Hadi
Facción
– Herry Generoso
– Wahyuntin Noor Agran
Facción democrática
– Dede Yusuf Macan Effendi
– Hinca Pandjaitan
Página siguiente
Facción Gerindra- Siti Hediati Soeahrto- Novita Wijayanti-Azis Subekti-Darori Wonodipuro