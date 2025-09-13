DPR no ha recibido sorpresas del cambio del jefe de la policía nacional

VIVA – Noticias circulantes del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto ha enviado una carta presidencial (Sorpresa) relacionado Sustitución Jefe de la policía nacional a DPR RI.

Leer también: Los partidarios del equipo nacional de Indonesia instaron a Prabowo despidiendo a Erick Thohir y Patrick Kluivert: ¡regresa Shin Tae-yong!



Respondiendo a este asunto, vicepresidente del Parlamento indonesio, Sufmi Dasco Ahmad negó la noticia de que su partido había recibido un entorno con el turno del jefe de la policía nacional.

«La Cámara de Representantes no ha recibido sorpresas. El liderazgo del DPR aún no ha recibido sorpresas con respecto al cambio del jefe de la policía nacional», explicó.

Leer también: Prabowo escribió un mensaje en el libro de estudiantes de la escuela pública: Buen aprendizaje para ser siempre feliz



Anteriormente informó, el jefe de la Policía Nacional de Indonesia, el general Listyo Sigit Prabowo, habló sobre la presión de renuncia de su posición.

La presión fue expresada por varias masas que realizaron una manifestación hace algún tiempo. Esta insistencia continuó rodando después de que uno de los conductores de Ojol llamado Affan Kurniawan, asesinado después de ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob.

Leer también: Gerindra niega que el tema de Rahayu Saraswati sea Menpora: Gossip, ¡esa es la prerrogativa del presidente!



Según Sigit, el cambio de posición es una prerrogativa del presidente indonesio Prabowo Subianto.

«Con respecto al tema con respecto al jefe de la policía nacional, es la prerrogativa del presidente», dijo Sigit a los periodistas en Bogor, West Java el sábado 30 de agosto de 2025.

El general de cuatro estrellas también admitió que solo era un soldado y que estaba listo para ser gobernado en cualquier momento, incluidos aquellos relacionados con posiciones

«Somos soldados en cualquier momento», dijo Sigit.