DPR necesita revisión de la ley de derechos de autor se completó en dos meses

Yakarta, Viva – Vicepresidente DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dijo que el parlamento indonesio se acelerará para completar revisión Ley (uu) sobre Derechos de autor En dos meses, para resolver el problema de regalías de los derechos de autor que está sucediendo actualmente.

En realidad, dijo, la revisión de la ley de derechos de autor ha existido en el DPR desde el año pasado, lo que fue planeado por la Junta de Legislación y la Agencia de Expertos de Ri RI. Sin embargo, dijo, la revisión nunca terminó debido a la atracción de intereses.

«Estoy seguro de que con la reunión de hoy, con buenas intenciones de todos, y todos ingresarán al equipo formulante, que Dios quiera, en unos dos meses, creo que puede terminar bien», dijo Dasco en el complejo del Parlamento, Yakarta, el jueves.



Gestión de regalías de Permenkumham para la licencia del libro secundario Uso de derechos de autor

Por otro lado, según él, las partes interesadas también acordaron que la delegación actual de regalías se centrará en el Instituto Nacional de Gestión Colectiva (LMKN), después de una serie de LMK.

Según él, LMK-LMK también se llevará a cabo una auditoría para priorizar la transparencia de las actividades de retiro de regalías llevadas a cabo hasta ahora.

«Artistas, compositores, así como cantantes, así como de instituciones de gestión colectiva, ingresaremos como un equipo formulador en la formulación de leyes de derechos de autor que están específicamente relacionadas con las regalías», dijo.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes, XIII Willy Aditya, dijo que la revisión de la Ley fue un compromiso y respuesta rápidos del gobierno y el DPR para resolver la polémica de regalías actual.

«Esto no es nuevo, esto también se ha incluido durante mucho tiempo en el Programa Nacional de Legislación (Programa de Legislación Nacional), pero sobresaliendo hoy», dijo Willy. (Hormiga)