DPR miembros de la propuesta de KAI para proporcionar un carruaje para los fumadores: estoy seguro de que

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes VI Nasim Khan propuso PT Kai proporcionar uno carro automóvil para fumadores. Consideró que esto podría ser útil y beneficioso para Kai.

Leer también: ¡Viral! La policía está absorbida por fumar al conducir una patrulla, hacer que los ciudadanos sean emocionados



Propuesta Eso fue transmitido por Nasim en una audiencia (RDP) con el director gerente de PT Kereta API Indonesia (Kai), Bobby Rasyidin. Hizo hincapié en que la propuesta eran las aspiraciones de la gente.

«Bueno, al menos, señor, esto también es aporto, los carruajes que han sido, en el pasado, pero después de eso fue eliminado, dejó un automóvil para un café, a la derecha, para tomar un café, al menos para un área de fumar, señor», dijo Nasim en el edificio del Parlamento, Senayan, Jakarta Central, miércoles de agosto de 2025.

Leer también: La última investigación llama a los cigarrillos eléctricos que ayudan a las personas de manera más efectiva a dejar de fumar.





[Humas KAI Commuter] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

«Bueno, debido a que muchos trenes no son área de fumar, el Sr. Bobby (director gerente de Kai). Bueno, al menos en este tren hay un carruaje. Estoy seguro, señor, estoy seguro de que debe ser útil y beneficioso para el tren, ¿verdad? Seguramente hay mucho, uno, solo fumar», continuó.

Leer también: Kai Logistics Record Servicios de entrega enfriados que crecen 16 por ciento I-2025 semestre



Consideró que el viaje de trenes de distancia a largo plazo generalmente tomó de 8 a 12 horas. Por lo tanto, el carro para fumar Puede ser la mejor solución para las personas que se sienten aburridas en el tren en el tren.

«Debido a que a 8 horas de distancia, señor. En el autobús, señor, 12 casi 8 horas, 10 horas, hay un área de fumar en el autobús. El largo período de tren, un carruaje, señor, estoy seguro de que puede, señor», dijo Nasim.

Hizo hincapié en que la propuesta eran las aspiraciones de la gente, especialmente en Java Oriental. Nasim espera que Kai considere la propuesta.



Ilustración de dejar de fumar.

«Esta es la aspiración, señor, Java Oriental es la mayor cantidad de Javanese, señor, lástima, señor, él. El valor de la humanidad también puede ser aceptado», concluyó.