DPR Llame al monto de la asignación de la casa RP. 50 millones determinados por Sri Mulyani

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión XI RPD RI Mukhamad Misbakhun dijo que nominal Prestación Casa Para los miembros del parlamento indonesio que asciende a Rp50 millones por mes, determinado por el Ministerio de Finanzas (Ministerio de Finanzas).

Según él, el parlamento indonesio solo recibió beneficios y no determinó ese número. Sin embargo, consideró que el nominal se basaba en estándares y calificaciones para los funcionarios estatales, porque el DPR era un funcionario estatal.

Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XI, Mukhamad Misbakhun Foto : Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XI, Mukhamad Misbakhun [tangkapan layar].

«Con respecto a la unidad de Rp50 millones, etc., todos vinieron de ellos. Porque determinaron, no nosotros», dijo Misbakhun en el complejo del Parlamento, Yakarta, el viernes.

Explicó que la asignación de la Cámara de Representantes se dio porque ahora los miembros del Parlamento Indonesio no tenían instalaciones oficiales de la Cámara de Representantes ni casas de oficinas. Por otro lado, dijo, muchos miembros del parlamento indonesio provenían de regiones distintas a Yakarta.

Por esta razón, según él, los representantes de las personas de estas regiones deben tener un lugar para vivir para llevar a cabo sus deberes.

«Cuando no obtuvieron la residencia oficial que había sido devuelta a la Secretaría del Estado, el que determinó que la unidad de precio de reemplazo por mes era el Ministerio de Finanzas», dijo.

Anteriormente, el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Adies Kadir, aseguró que el salario de los miembros del parlamento indonesio no aumentara, pero hubo beneficios adicionales en forma de asignación de la Cámara de Rp50 millones por mes.

Dijo que las asignaciones adicionales reemplazaron la residencia oficial del parlamento indonesio que ahora se ha ido. De esa manera, la asignación oficial del hogar se da con el nominal ajustado.

«Por lo tanto, la asignación de vivienda de DPR es de Rp50 millones, precisamente aproximadamente Rp. 58 millones, recibieron alrededor de RP50 millones», dijo Adies en el complejo del Parlamento, Yakarta, martes 19 de agosto de 2025.