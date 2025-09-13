DPR le pide al público que le dé el efecto de Purbaya la oportunidad

Yakarta, Viva – Miembros de la Agencia de Presupuesto y la Comisión X del Parlamento Indonesio, Muhamad Nur Purnamasidi o Bang Pur le pidieron al público que brinde oportunidades y apoyo para Ministro de finanzas Purbaya Yudhi SadewaAl tomar medidas estratégicas para fortalecer la base economía Nacional al llevar a cabo políticas fiscales que están en el objetivo.

Evidentemente, el mercado de la política del Ministro de Purbaya (efecto de Purbaya) aparentemente fue capturado por el mercado. Las acciones del sector financiero, especialmente los bancos, comenzaron a aumentar y fortalecerse. Este sentimiento positivo proviene de los participantes del mercado que examinan la transferencia de fondos por valor de Rp 200 billones por parte del gobierno del saldo presupuestario (SAL) en Bank Indonesia (BI) a la Asociación Bancaria Estatal (Himbara).

«El Ministro de Finanzas de Purbaya solo fue inaugurado inmediatamente viral, el estilo de vaquero, francamente, pero creo que el Ministro de Finanzas debe haber tomado políticas a favor de la comunidad en general y el sector privado para crear un clima económico saludable», dijo Bang Pur en Jakarta, el sábado 13 de septiembre de 2025.

Según los miembros del DPR durante tres períodos, el sector privado es una motocicleta que impulsa el empleo y la innovación, mientras que la comunidad requiere certeza económica real en la vida diaria.

Por esta razón, su partido alienta que las políticas fiscales que se preparan no solo se centran en la estabilidad macro, sino que también proporcionan un espacio más amplio para que el mundo de los negocios crezca y desarrolle. Por lo tanto, la competitividad nacional aumentará y el bienestar de la comunidad se realiza más rápidamente.

Sin embargo, al mismo tiempo, Bang Pur también quería recordar la importancia del compromiso del estado con la inversión en el campo de la educación. El presupuesto educativo es una inversión a largo plazo que no debe ignorarse. El hecho de que la asignación del presupuesto de educación aún esté bajo las disposiciones del gasto obligatorio necesita una atención seria.

Bang Pur cree que el desarrollo humano a través de la educación es la base principal del éxito del desarrollo económico. Sin recursos humanos superiores, el alto crecimiento económico no será sostenible.

«Alentamos al Ministro de Purbaya a revisar inmediatamente la prioridad de la asignación del presupuesto para que la educación realmente obtenga una porción adecuada. Esto no es solo una cuestión de obligaciones legales, sino también responsabilidad moral para las generaciones futuras. Estoy seguro de que las políticas fiscales están orientadas hacia la gente, el sector privado y la educación llevarán a la Indonesia a más inclusivas, justas y un crecimiento continuo», dijo.