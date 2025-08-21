DPR interrogando terminología OTT, Presidente de KPK: arresto en ese lugar cultura

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión de Eradicación Corrupción (KPK) Setyo Budiyanto dijo la operación capturando las manos (Ot) En ese lugar está la terminología de una cultura.

«Nunca hemos transmitido el liderazgo del OTT. Esta es una terminología que podría ser un hábito, cultura, o la comunidad considera que el término OTT se atrapa operaciones rojas», dijo Setyo en una reunión de trabajo de la Cámara de Representantes III con el KPK en el Complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta, citó el jueves 21 de agosto, 2025.

Mientras tanto, Setyo explicó que el KPK vio a Ott como una serie de acciones investigación como se regula en el Artículo 102 Párrafo (1) y (2) el Código de Procedimiento Penal (Kuhap).

El artículo 102 Párrafo (1) del Código de Procedimiento Penal dice: «Los investigadores que saben, reciben informes o quejas sobre la ocurrencia de un evento que debe sospechar que es un delito penal debe llevar a cabo de inmediato las investigaciones necesarias».

El artículo 102 párrafo (2) del Código de Procedimiento Penal dice: «En el caso de ser atrapado con la mano roja sin esperar a la orden del investigador, los investigadores deben tomar de inmediato las acciones necesarias en el contexto de la investigación como se menciona en el artículo 5 Párrafo (1) Carta B».

Anteriormente, el vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III Ahmad Sahroni cuestionó la terminología de OTT al KPK en el Raker.

«Lo que entendemos es atrapado en rojo al mismo tiempo, no en la separación de la mano entre un lugar y otro», dijo Sahroni en una reunión de trabajo de la Comisión de la Cámara de Representantes III con el KPK en el Complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta, el miércoles.

Sahroni cuestionó la definición del término de la palabra después de que el KPK realizó OTT en tres ubicaciones, a saber, Yakarta, Southeast Sulawesi y South Sulawesi se relacionó con supuestos casos de corrupción relacionados con la construcción del Hospital General Regional en el este de Kolaka, el sudeste de Sulawesi.

«Por favor, explíquenos, ¿está el OTT en cuestión juntos al mismo tiempo, o si la persona ha mudado lugares llamados OTT Plus?» dijo. (Hormiga)