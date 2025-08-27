DPR insta al gobierno a tomar medidas firmes después de que los residentes de NTT fueron disparados por el aparato de Timor Leste

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión I RPD RI, Sarifah Ainun Jariyah, instó al gobierno indonesio a tomar medidas diplomáticas firmes y concretas después del incidente tiroteo Ciudadano indonesio (WNI) por el aparato de la Unidad de la Patrulla Fronteriza (UPF) Leer Timor En Inbate Village, North Central Timor Regency (TTU), East Nusa Tenggara (NTT), el lunes 25 de agosto de 2025.

Sarifah transmitió esta insistencia en respuesta a un informe de que el incidente no solo causó a un ciudadano indonesio, Paulus Taek Oki (60), las lesiones fueron disparadas, sino que también fueron precedidas por violaciones de los acuerdos bilaterales por Timor Leste.

«La Comisión de Representantes de la Cámara de Representantes lamenté y condené fuertemente el incidente de tiroteo contra los ciudadanos indonesios en la frontera. Esta es una violación de la soberanía y la seguridad de los ciudadanos que son muy graves. Preguntamos al gobierno, en este caso el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa, de inmediato, el Manicano de inmediato, el Medicano, llamado a la Augusta del Tiempo Leste y sufrega un Starifhh Sarifh en su Estado de Escritos del Miércoles 27.



Varios residentes de TTU que se enfrentaron con la policía de Timor Leste fueron transportados en el automóvil

Sarifah, quien estuvo a cargo de los asuntos exteriores, la defensa e inteligencia en la Comisión I, destacó la raíz del problema de este incidente, a saber, la falta de igualdad de una de las partes en el acuerdo temporal acordado por ambas partes.

«Lo que es muy alarmante es que este incidente ocurrió después de un acuerdo de que la instalación de apuestas fronterizas solo se llevará a cabo en puntos incomparables. La instalación de estacas en la disputa de 36 pilares por UPF Timor es claramente una violación y provocación que no se puede dejar», dijo el legislador de la facción PDIP.

Además, el Sarifah instó a que el gobierno acelera las negociaciones fronterizas que hasta ahora todavía deja alrededor de 4 segmentos que no han sido acordados, incluida el área de Noel Iron-Citrana (Naktuka) donde ocurrió el incidente.

«Las negociaciones del comité fronterizo conjunto deben resolverse de inmediato. El status quo prolongado solo causará incertidumbre y desencadenará conflictos en el campo, ya que estamos presenciando ahora. La seguridad y los derechos económicos de los ciudadanos indonesios en la frontera no deben ser sacrificados», dijo Sarifah.

Además de los pasos diplomáticos, Sarifah también le pidió al gobierno que garantice la responsabilidad exigiendo al gobierno de Timor Leste que procesara y tome medidas enérgicas contra el aparato que llevó a cabo el tiroteo.

Luego fortalezca la supervisión, es decir, aumentando la presencia y la patrulla de los TNI-Polri en puntos propensos a disputas para proteger a los residentes y la soberanía regional. Luego, brinde asistencia para garantizar que las víctimas y las familias obtengan la máxima atención médica y asistencia legal.

Finalmente, tenía una junta de paredes de hechos, al iniciar un equipo conjunto de investigación de hechos para investigar este incidente de manera transparente y objetiva.

«El Parlamento, especialmente la Comisión I, continuará monitoreando el desarrollo de la situación y solicitará una explicación oficial del gobierno con respecto a los pasos que se han tomado y serán tomados. Estamos detrás del gobierno para tomar una actitud firme, pero continuamos priorizando la vía de la diplomacia para un asentamiento pacífico y sostenible», concluyó Sarifah Ainun Jariyah.

Este incidente fue provocado por la protesta de los ciudadanos indonesios contra la instalación de apuestas fronterizas unilaterales por UPF Timor Leste en la tierra en la que trabajaban. Las autoridades luego dispararon a la víctima. El gobierno regional de NTT ha declarado que la instalación de las apuestas viola los acuerdos bilaterales que acaban de discutir el día anterior.