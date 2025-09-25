DPR insta a Tni-Polri Fire y Sanciones penales para los funcionarios que golpean a los civiles

Yakarta, Viva – Miembro Comisión de la Cámara de Representantes IIIAbdullah preguntó aparato los agentes de la ley como el tni-polri para dar sanciones estrictas contra sus miembros que se probó que hicieran violencia a civiles.

Si es necesario, otorgue sanciones penales al despido para proporcionar un efecto disuasorio para los funcionarios sin escrúpulos que vencen a los miembros de la comunidad.

Esto fue transmitido por Abdullah en respuesta a los muchos casos de civiles que experimentaron violencia y paliza por las autoridades, tanto de TNI como de Polri.

Como acaba de suceder, un taxista o conductor de motocicleta en línea llamado Teguh Sukma fue derrotado por un miembro de la Marina, Letda FA en Pontianak. Este caso fue entonces viral y fue ampliamente discutido por el público.

«La violencia por parte de las autoridades, en forma de paliza contra civiles, debe recibir un efecto disuasorio. Las instituciones de aplicación de la ley deben proporcionar sanciones estrictas en forma de despido y sanciones penales de acuerdo con las regulaciones legales aplicables», dijo Abdullah en su declaración, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Abdullah tasa, el incidente de la violencia por parte de la policía y el TNI siempre se repite. De hecho, dijo Abdullah, estudiantes y estudiantes a menudo se convierten en víctimas de la violencia de las autoridades.

«En la actualidad, los pilotos y empleados de OJOL que son víctimas, anteriormente había maestros, estudiantes y estudiantes que fueron víctimas de la violencia de la paliza, ¿quién más serían las víctimas?» Dijo.

Por lo tanto, Abdullah le pidió a la Policía Nacional que mantuviera la ley a los perpetradores de violencia en la paliza con transparente, justo y no discriminatorio.

Según él, se necesita sanciones estrictas para detener la violencia por parte de funcionarios sin escrúpulos que continúan recurriendo y manteniendo la confianza de las personas.

«Haga cumplir la ley contra los perpetradores de la violencia de la paliza con transparentes, justos y no discriminatorios. Esto tiene la intención de mantener la confianza de la gente en la Policía Nacional y las Instituciones TNI», explicó Abdullah.

«Si lo que se hace por el contrario, se repitirán eventos similares y, por supuesto, la institución perderá la confianza de la gente», agregó el legislador del Distrito Electoral Central de Java VI.

Abduh también enfatizó que la Comisión de la Cámara de Representantes III supervisará la policía en casos de violencia en palizas contra civiles. Esta supervisión es una forma de compromiso de DPR para proteger y cumplir los derechos de los ciudadanos y apoyar el programa de trabajo de reforma legal del presidente indonesio Prabowo Subianto.

«El estado debe estar presente para proteger a sus ciudadanos de todas las formas de violencia por parte de cualquier persona por defender la ley profesionalmente y con integridad», concluyó.