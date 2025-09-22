DPR insta a tni estrictas sanciones para soldados en Ojol en Pontianak

Yakarta, Viva – Miembro Comisión I del DPR RI de la facción del Partido Nacional Awakening (PKB), Syamsu Rizal o que se llama familiarmente Deng ical abre el caso del caso paliza por un miembro TNI Letda FA contra el conductor Ojek en línea Teguh Sukma Akbar en Pontianak, West Kalimantan.

Le pidió al TNI que tomara medidas firmes contra los miembros sin escrúpulos que cometieron violencia. Porque, el incidente ha lesionado la confianza pública en las instituciones TNI.

«Todos los soldados de TNI deberían poder controlarse, especialmente cuando en las calles o espacios públicos. Son parte de la institución de defensa estatal que debería dar ejemplos de disciplina y calma, no mostrar un comportamiento aproximado», dijo Den Icical en su declaración, lunes 22 de septiembre de 2025.

Deng ical hizo hincapié en que el TNI tuvo que tomar medidas firmes contra los soldados sin escrúpulos que cometieron la violencia.

Según él, la aplicación de la disciplina y dar sanciones claras es una forma de responsabilidad institucional, así como una forma de mantener el Marwa del TNI a los ojos de la gente.

«Se deben imponer sanciones estrictas para que sean un efecto disuasorio, no solo para los perpetradores, sino también como una lección para todos los demás soldados. Si no se controla, esta acción tiene el potencial de dañar la imagen del TNI que ha sido confiado por la gente», dijo.

Deng ical también enfatizó que el TNI tiene la obligación moral de continuar manteniendo relaciones armoniosas con la comunidad. Los soldados, según él, siempre deben priorizar una actitud profesional, disciplinaria y poder contener las emociones en cualquier condición.

«Las personas son socios estratégicos del TNI. Los soldados pueden no mirar esta relación a la ligera. La violencia contra las personas solo creará distancia y dañará la confianza pública. Por lo tanto, aliento a este caso a ser manejado de manera seria, transparente y justa.

Esperaba que este evento en Pontianak pudiera ser un impulso para que el TNI fortalezca el desarrollo mental y la disciplina de los soldados. De esa manera, cada miembro del TNI está realmente presente como un protector comunitario y ya no está involucrado en la práctica de la violencia en el campo.

«Sin embargo, los soldados TNI también son humanos que necesitan ser perdonados si se equivocan. Pero los soldados son un símbolo del estado que tiene una responsabilidad más pesada que otros ciudadanos indonesios, lo mismo que los funcionarios públicos. Entonces la resiliencia personal debe ser más fuerte», dijo.

Anteriormente informó, un video viral en las redes sociales hizo una conmoción. La grabación mostró la acción arrogante de un soldado TNI que golpeó a un taxista de motocicleta en línea (OJOL) después de una pelea en las calles de la ciudad de Pontianak, West Kalimantan.

En el video, uno de los cuales se subió una cuenta de Instagram @Mood.Jakarta, un soldado con la F inicial detenida al costado de la carretera con un OJOL. La lucha se produjo hasta que finalmente el soldado supuestamente dio un golpe.

«El ejército indonesio en Pontianak fue repentinamente viral debido a que golpear a un taxista de motocicleta en línea», fue citado por la cuenta, el domingo 21 de septiembre de 2025.

Los residentes de repente llegaron a presenciar el incidente candente. Según el colega de la víctima llamado Dede, la conmoción comenzó cuando el automóvil conducido por F estaba a punto de renunciar.

En ese momento, la víctima estaba atrasada mientras tocaba la bocina. En lugar de los negativos, el soldado realmente salió del auto e inmediatamente golpeó al conductor de Ojol.