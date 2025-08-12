DPR insta a la policía militar descargar motivos detrás del caso de la muerte de Prada Lucky

Yakarta, Viva – Miembro Comisión I del DPR RI, Mayjen TNI (Ret) TB Hasanuddin insta Policía militar revelar claramente los motivos detrás del caso persecución ese ritmo Prada Lucky Namo (23).

Según él, el público tiene derecho a saber cuáles son los motivos de los sospechosos para perseguir a matar a Prada Lucky.

«Le pregunté a la policía militar, traté de ser perseguido. ¿Cuál es el motivo en realidad? ¿Cuál es la historia como esa? El caso. ¿Cómo es que me mataron?» Le dijo a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, martes 12 de agosto de 2025.

TB Hasanuddin reveló que había una suposición de que los sospechosos inicialmente no tenían la intención de matar a Prada Lucky.

Sin embargo, el acto de persecución realizado juntos es claramente poniendo en peligro la vida de una persona.

«Tal vez no hay intención de matar. Pero debe ser determinado, golpeado con una serie de decenas de personas y, por supuesto, el golpe militar, lo que lleva a los puntos mortales, sí», dijo.

Anteriormente informó, un caso de supuesta persecución brutal que mató a Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23) continuó rodando.

El comandante de Kodam IX/Udayana, mayor general Piek Budyakto, expresó desarrollos impactantes. Él dijo, ya había 20 soldados TNI nombrados como sospechosos, incluido un oficial.

«Todos los 20 sospechosos que han sido detenidos y luego serán seguidos con exámenes adicionales», dijo mientras visitaba la suerte de Rumah Rumah Prada en el Kuanino Tni Dormitory, Kupang, lunes 11 de agosto de 2025.

Aun así, no ha revelado más. También enfatizó que el motivo de persecución todavía estaba siendo investigado por la Policía Militar Militar Militar Militar Militar IX/Udayana (POMDAM).

«Cualquiera que cometiera actos (violencia) debe ser investigado e indiscriminadamente», dijo.