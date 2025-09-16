DPR El valor del diploma presidencial no tiene que estar oculto: esa es una información estándar

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión II del Parlamento Indonesio, Ahmad Doli Kurnia cuestionó las reglas de la Comisión Electoral General (KPU) Relacionado con el documento para los requisitos de registro para candidatos presidenciales y vicepresidenciales que no pueden revelarse al público sin aprobación.

Leer también: El diploma de candidato se mantiene en secreto de la KPU, Golkar: ¿Por qué de repente? La elección presidencial sigue siendo larga



Según él, los documentos educativos están en la forma grado No es algo que deba estar oculto. Porque, dijo, el diploma es una información estándar que puede ser conocida por el público.

«La pregunta se comportó bien, entonces la pregunta nunca fue castigada, luego el título, fue una información independiente para un ciudadano que en realidad dije que no estaba clasificado, no algo oculto», dijo Doli a los periodistas en el área de West Yakarta, recopilada el martes 16 de septiembre de 2025.

Leer también: Respuesta PDIP a las reglas de KPU con respecto a la confidencialidad de los diplomas en los requisitos de registro para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales





Ilustración de la boleta electoral

«Y al conocer la información básica, la comunidad sabe sobre los antecedentes del líder», agregó.

Leer también: El palacio respeta las reglas de la KPU sobre la confidencialidad del diploma presidencial y vicepresidencial



El político del Partido Golkar dijo que, como candidatos presidenciales que liderarían el país, la gente debería ser conocida en profundidad, incluida la cuestión de los antecedentes educativos.

«Además, queremos ser o querer llevar a la gente de 250 millones de personas, creo que la gente debe saber quiénes somos y al conocer la información básica, la comunidad sabe sobre los antecedentes del líder», concluyó.

Doli explicó que el concurso de elecciones presidenciales de 2029 todavía estaba a cuatro años de distancia. Afirmó estar sorprendido porque la KPU hizo nuevas reglas antes.

«Por supuesto, cuestionamos la urgencia. Por qué de repente la KPU emitió PKPU. Aunque las elecciones presidenciales se completaron en 2024 y luego las siguientes elecciones presidenciales fueron 2029. ¿Por qué la elección presidencial aún está a cuatro años de distancia, PKPU sobre las elecciones presidenciales», dijo?

Doli dijo que actualmente todas las partes político Todavía lleva a cabo un sistema relacionado con el sistema Elección Indonesia. Porque, dijo, es probable que el sistema electoral en Indonesia experimente cambios en el contexto de perfeccionar el sistema político y la democracia.

«Ahora todos los miembros de la comunidad, todos los elementos están hablando sobre la mejora de nuestro sistema político y nuestro sistema electoral. Seguramente más tarde las elecciones de 2029 o las elecciones presidenciales de 2029 se referirán a cambios que podrían ocurrir, probablemente ocurrirán en nuestro sistema electoral. Esto es lo que cada partido político ha estudiado y luego en el DPR», dijo.