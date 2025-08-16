DPR discute la oportunidad para que BP HAJJ se convierta en un ministerio

Yakarta, Viva – Vicepresidente RPD Ri Cucun Ahmad Syamsurijal discutió las oportunidades para mejorar el estado de la Agencia de Organización del Hajj (BP) Ministerio Haji.

Cucun dijo que el proyecto de ley (RUU) sobre las enmiendas a la ley número 8 de 2019 sobre la gestión de la adoración de Hajj y Umrah, que está siendo discutido por el parlamento indonesio, presenta dos opciones con respecto al estado de los proveedores de servicios Hajj y Umrah.

«En el proyecto de ley en sí, todavía hay dos opciones. ¿Todavía es un cuerpo, o hay un deseo de varios miembros del DPR de llegar al Ministerio de Hajj. Veremos el desarrollo más tarde», dijo en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, viernes a agosto de 1525.

Vicepresidente del Parlamento Indonesio, Cucun Ahmad Syamsurijal, después de asistir a la ceremonia de clausura de ICTP en el Grand Sahid Jaya Hotel, Central Yakarta, jueves 26 de junio de 2025

Según él, el parlamento indonesio está apuntando al proyecto de ley sobre la gestión de los servicios de Hajj y Umrah que se completará durante el período de prueba I del año de sesión 2025-2026.

«Debido a que también es superado por el ciclo de implementación del Hajj que debe iniciarse. Cómo compilar una base de datos (base de datos), también tenemos que reservar la zona (reserva), ubicación. No dejes que los lugares vivan lejos», dijo.

Se determinó que el proyecto de ley sobre la gestión de los Servicios de Adoración Hajj y Umrah se incluiría en el Programa de Legislación Nacional 2025-2029 en la 8ª Reunión Plenaria Parip de la ITR, que fue 2024-2025 el 19 de noviembre de 2024.

El proyecto de ley se determinó como el proyecto de ley sobre el proyecto de ley de la Iniciativa de la Iniciativa del Parlamento Indonesio el 24 de julio de 2025, en el 25º DPR RiPlenary Reunión IV Año 2024-2025.

El parlamento indonesio está apuntando a la discusión del borrador de la ley que se completará durante el período de prueba I de la sesión 2025-2026, que dura hasta el 2 de octubre de 2025. (Ant)