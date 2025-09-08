DPR destaca al Ministro de Silvicultura para jugar Domino con comentarios salvajes: ¡incorporar la confianza pública!

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión IV DPR RIDaniel Johan, expresó su decepción por la foto viral del Ministro de Forestal (Ministro de forestales) Rey Juli Antoni Jugar Domino con una figura litigante en el caso tala ilegal, Azis wellang.

Leer también: 5 hechos del parlamento indonesio desmontado por Rieke Diah Pitaloka, el desempeño de los miembros se disolverá



Según Daniel, la acción no debe llevarse a cabo, especialmente en condiciones y situaciones que no son propicias últimamente.

«Como funcionario público y líder en el sector forestal, la actitud del ministro debe reflejar la integridad y el compromiso con la aplicación de la ley, especialmente en el tema de la tala ilegal que es muy perjudicial para el estado y la comunidad. La foto con la cifra examinada por el caso claramente daña la confianza pública», dijo Daniel Johan en su declaración el lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: Explicación de Abdul Kadir sobre la foto con Raja Juli mientras juega Dominó con Loggers Wild



El legislador del National Awakening Party (PKB) también recordó que los funcionarios públicos mantienen actitudes y comportamientos para mantener el buen nombre de la institución y la confianza pública.

«La confianza pública es muy importante, y debemos esforzarnos para no ser erosionados por acciones que tengan el potencial de causar controversia», dijo.

Leer también: Aclaración de Raja July después de una foto viral jugando Domino con madrugadores salvajes



Mientras tanto, Raja Juli también ha transmitido una aclaración de la foto viral de él y Azis Wellang. Raja Juli afirmó no conocer a dos jugadores de dominó como en las fotos que circulan.

Se sabe que había cuatro personas en la foto, dos de las cuales eran rey de julio y el Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios (P2MI) Abdul Kadir Karding.



Secretario General de PSI, Raja Juli Antoni en el complejo del Palacio Presidencial

Raja Juli afirmó ser invitado a jugar dominó cuando estaba a punto de decir adiós después de conocer un cardado en el South Sulawesi Family Harmony Post (KKSS).

«No conocía a los otros 2 jugadores. Tampoco se hablaba de ningún caso en ese momento. Después de que esta noticia circulaba, descubrí que una de las personas que jugaba era Azis Wellang, que fue reportada como un maderero salvaje», dijo.

Raja Juli afirmó que no había espacio para nadie que violara la ley en el área forestal, incluida la tala ilegal.