DPR completó 16 facturas durante la sesión 2024-2025

Yakarta, Viva – Presidente RPD Rhode Island Señora. reveló que el parlamento indonesio había completado 16 proyectos de leyes (Factura) se convirtió en una ley durante todo el año de juicio 2024-2025, al presentar un informe de desempeño en la reunión Plenario DPR RI especial.

Además, dijo que el parlamento indonesio estaba discutiendo 10 proyectos de ley que estaban en la etapa del nivel de discusión I.

«El parlamento indonesio debe poder presentar soberanía La gente en la vida de la nación, es decir, representando los intereses de las personas en la realización de sus funciones «, dijo Puan en el complejo del Parlamento, Yakarta, el jueves.



Según él, la soberanía de las personas que llevan a cabo el parlamento indonesio actualmente está siendo probada por los problemas reales que enfrentan las personas, a saber, las demandas de las personas a vivir decentes y dignas, la disponibilidad de empleo, servicios de salud y educación más fácil, y aliviando la desigualdad socioeconómica y el desarrollo entre los regiones.

Por esta razón, dijo que durante el año de prueba 2024-2025, el parlamento indonesio había tratado de realizar las políticas presentes en la vida de las personas.

«La soberanía del pueblo es un mandato para llevar a cabo las funciones constitucionales del parlamento indonesio», dijo.



Además, reveló que durante el año pasado, el Parlamento de Indonesia ha realizado actividades en todos los equipos del Consejo, a saber, 282 reuniones de trabajo, 259 reuniones de audiencia de reuniones, 196 reuniones de audiencia pública y 560 visitas de trabajo.

«El parlamento indonesio también ha recibido las aspiraciones de las personas escritas escritas, tanto físicamente como en línea a través del sitio web de DPR RI», dijo. (Hormiga)