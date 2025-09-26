DPR Comisión VI El proyecto de ley de Bumn Agritical fue llevado a Plenary

Yakarta, Viva – Comisión VI del DPR RI estuvo de acuerdo Factura Con respecto a las enmiendas a la ley número 19 de 2003 con respecto a las empresas estatales (Bullido) Llevado al cierre Plenario DPR se transmitirá ley.

Leer también: Panja Bumn Bill acepta prohibir a los ministros en posiciones duales



El acuerdo se tomó después de que la Comisión de la Cámara de Representantes VI escuchó el informe sobre el proyecto de ley de Bumn de Panja y la mini vista de la facción.

Todas las facciones en la Comisión de la Cámara de Representantes VI declararon que el proyecto de ley de bumn fue llevado a la reunión plenaria.

Leer también: Hay un banco para el antiguo cajero, aquí hay detalles completos del papel de 9 cuentas inactivas que rompen Rp204 mil millones



La reunión fue presidida por el presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes, VI Anggia Ermarini. También presente en la reunión, el Ministro de Derecho Supratman Andi Agtas al Ministro Pan-RB Rini Widyantini.

«Después de escuchar la opinión de la Facción Mini, podemos concluir que las ocho facciones en la Comisión de la Cámara de Representantes VI han podido aprobar el proyecto de ley sobre la Cuarta Enmienda a la ley número 19 de 2003 sobre Bumn, que se llevan al segundo nivel de discusión en una reunión plenaria para ser aprobado en la ley, de acuerdo?» Anggia preguntó en la sala de reuniones de la Comisión de la Cámara de Representantes VI.

Leer también: DASCO: El Ministerio de Bumno será la Agencia de Organización de Bumn



«De acuerdo», respondieron a los participantes de la reunión.

Anteriormente se informó, el Comité de Trabajo (PANJA) del proyecto de ley de la Comisión VI de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley (RUU) sobre la Cuarta Enmienda a la Ley número 19 de 2003 con respecto a las empresas estatales (Bumn).

Hay 84 artículos enmendados, incluida una prohibición de doble posición, fortalecer la transparencia y el estímulo de la igualdad de género.

El presidente de la factura de Bumn Panja Andre Rosiade dijo que el número de artículos revisados ​​hizo de la discusión esta vez el mayor cambio desde que la regulación de Bumn se implementó por primera vez hace más de dos décadas.

«Hay 84 artículos enmendados en esta revisión, que van desde las reglas de la oficina, los mecanismos financieros, hasta el fortalecimiento del papel de la supervisión», dijo Andre durante la reunión de la Comisión VI en Yakarta, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Explicó que una de las sustancias importantes era una prohibición de doble posición para el ministro y el viceministro como órgano de bumn, tanto en el cargo de directores, comisionados y la Junta de Supervisión.

Esta disposición es un seguimiento de la decisión del Tribunal Constitucional número 128/PUU-XXIII/2025 que enfatiza la necesidad de la separación de las funciones ejecutivas con la gerencia de bumn.

Andre agregó, este cambio también tocó las disposiciones con respecto al mecanismo de transición de autoridad del Ministerio de SOES a la Agencia de Regulación de Bumn (BP Bumn).

El mecanismo se regulará aún más para que la transición institucional funcione sin problemas sin alterar las operaciones de las empresas estatales.