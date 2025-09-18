DPR Brind Purbaya Agregar asignación TKD de RP. 43 billones en RAPBN 2026

Yakarta, Viva – El DPR y el gobierno acordaron aumentar el presupuesto de transferencia a la región (TKD) de RP 43 billones, en el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos estatales (RAPBN) 2026.

La decisión fue acordada en la reunión de la agencia de presupuesto alias Banggar DPR con Ministro de finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa y gobernador de Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, en Banggar DPR RISenayan, Yakarta.

Presidente del Bangar DPR, Dijo Abdullah Dicho, el aumento en RP 43 billones del presupuesto TKD fue de acuerdo con la solicitud de las comisiones en el DPR, y el aumento de tales noticias terribles relacionadas con el tema.

El presidente del PDIP DPD de Java Oriental dijo Abdullah. Foto : Viva.co.id/nur Faishal (Surabaya)

«Entonces, la transferencia (asignación presupuestaria) a la región que originalmente era de Rp. 649,995 billones, Rp 43 billones a Rp 692,995 billones», dijo en el Parlamento Indonesio, Senayan, Jakarta, jueves 18 de septiembre de 2025.

«De modo que el gobierno respondió a la propuesta de TKD del RP 650 billones inicial para que aumentara a RP 693 billones», dijo.

Dicho agregado, además del presupuesto de transferencia a las regiones, también había una cuestión del puesto de presupuesto del gobierno central que también se propuso aumentar en RP 13.2 billones. Con el aumento en el presupuesto en los dos puestos, el gasto estatal también aumentó en RP 56.2 billones desde el RP inicial de 3,786.5 billones a RP 3,842.7 billones.

Luego, el objetivo de ingresos estatales también aumentó en Rp 5.9 billones, desde la cantidad inicial de RP 3,147.7 billones a RP 3,153.6 billones. La razón es la adición del objetivo de los ingresos estatales no contax (PNBP) de RP 4.2 billones, así como los ingresos aduaneros e impuestos especiales de RP 1.7 billones.

Por lo tanto, continúa, el aumento en las necesidades de gasto estatal de RP 56.2 billones, fue mucho mayor que el aumento en el objetivo de ingresos estatales, que era solo Rp5.9 billones. Por lo tanto, el déficit presupuestario seguramente ampliará los alias un aumento de Rp 50.3 billones, de RP 638.8 billones o 2.48 por ciento del PIB a RP 689.1 billones o 2.68 por ciento del PIB.

«¿Se puede aprobar la última postura que enviamos en este foro?» Dicho dijo que fue seguido inmediatamente por la aprobación de todos los miembros del Banggar del DPR.