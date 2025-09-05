DPR asignaciones de electricidad recortadas para el transporte de membresía

Yakarta, Viva – Cámara de representantes del pueblo (RPD) La República de Indonesia transmitió los resultados del decreto de la reunión de consulta del liderazgo del DPR con el liderazgo de las facciones de los DPR para responder una serie de aspiraciones de la comunidad.

Uno de los resultados de la decisión de la reunión celebrada el jueves 4 de septiembre fue acordado por el parlamento indonesio para reducir un número Prestación Y instalación para Miembro de DPR RHODE ISLAND.

El vicepresidente del Parlamento Indonesio Sufmi Dasco Ahmad dijo que las asignaciones e instalaciones se redujeron a saber, la electricidad a los costos de transporte.

Ilustración de miembros de la reunión del Parlamento Indonesio.

«El parlamento indonesio reducirá los beneficios e instalaciones de los miembros de DPR después de que la evaluación incluya tarifas de suscripción como electricidad, servicios telefónicos y luego el costo de los costos intensivos de comunicación y transporte», dijo Dasco en una conferencia de prensa en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, viernes 5 de septiembre de 2025.

Dasco también agregó, el parlamento indonesio acordó detener la provisión de subsidios de vivienda para miembros del Parlamento indonesio desde el 31 de agosto de 2025

Además, el parlamento indonesio celebró una moratoria para visitar el parlamento indonesio desde el 1 de septiembre de 2025, excepto para asistir a las invitaciones estatales.

Anteriormente, varios activistas a personas influyentes entregaron las demandas de las personas ’17 +8 ‘al DPR. Se le pidió al Parlamento que probara todas las demandas de la sociedad civil concretamente.

