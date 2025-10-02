DPR aprueba el proyecto de ley de extradición de Ri-Rusia para convertirse en una ley

Yakarta, Viva – RPD Aprobó oficialmente el proyecto de ley (proyecto de ley) relacionado con la ratificación del acuerdo entre la república Indonesia Federación Rusia acerca de Extradición. La decisión se tomó a través del sexto período de reunión plenaria del DPR I Año de sesión 2025-2026.

«¿El proyecto de ley (proyecto de ley) sobre la ratificación de un acuerdo entre la Federación de Extradición Rusia de la República de Indonesia puede aprobarse para ser aprobada como ley?» Dasco dijo en la sala de reuniones plenarias de DPR, Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, jueves 2 de octubre de 2025.

Todos los participantes de la reunión que asistieron estuvieron de acuerdo. En esa ocasión, también vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XIII Andreas, Hugo Pareira, informó los resultados del Comité de Trabajo (Panja) de la discusión del proyecto de ley.

Hubo ocho facciones en la Comisión de la Cámara de Representantes XIII acordaron esto.

«Después de pasar por la discusión, fue y tomó decisiones de primer nivel sobre la reunión con el Ministro Ley y el Ministro de Asuntos Exteriores, todas las facciones y el gobierno aprobaron el proyecto de ley sobre la ratificación del acuerdo entre la República de Indonesia y la Federación de Extradición de Rusia «, dijo Hugo», dijo Hugo.

Mientras tanto, el Ministro de Derecho Supratman Andi Agtas dijo que la implementación de la aplicación de la ley a través del país era parte de la obligación del estado de proteger a todos los pueblos indonesios, según lo obligado en la apertura de la Constitución de 1945.

La cooperación internacional en el campo del derecho penal, incluida la extradición, dijo, es un instrumento importante para garantizar que los perpetradores de delitos penales no puedan proteger fuera de la jurisdicción nacional, y aún se le puede pedir responsabilidad legal.

Durante este tiempo, dijo, la regulación de la extradición entre Indonesia y Rusia se basó en la ley número 1 de 1979 con respecto a la extradición y las disposiciones de varias convenciones internacionales. Sin embargo, según él, el mecanismo aún no es completamente efectivo porque es general y no pone obligaciones legales vinculantes entre Indonesia y Rusia.

«Si bien el potencial de los actos criminales huyó a Indonesia o viceversa, es bastante grande, dada la vasta área de los dos países», dijo Supratman.

Vicepresidente del Parlamento Indonesio, Kadir, presidió la reunión plenaria en el Complejo del Parlamento Foto : Antara/Bagus Ahmad Rizaldi

Los siguientes son 8 fortalecimiento del proyecto de ley que Supratman presentó:

1. Seguro legal de obligaciones legales entre RI y la Federación de Rusia.

2. Fortalecimiento de la cooperación de la aplicación de la ley criminal, especialmente contra los delitos penales que están amenazados con encarcelamiento por un mínimo de 1 año, como corrupción, lavado de dinero, narcóticos, terrorismo y otros delitos transnacionales.

3. Eficiencia del proceso de extradición de 10 etapas a 8 etapas.

4. Tiempo de detención temporal a 60 días de acuerdo apropiado.

5. Protección de intereses nacionales al acelerar la finalización de las solicitudes de extradición y reducir las cargas financieras estatales debido a la duración del proceso de detención.

6. Fortalecimiento de la posición diplomática de Indonesia teniendo en cuenta que Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y el socio de estrategia de Indonesia en varios foros internacionales.

7. Compromiso recíproco porque la Federación de Rusia también está obligada por la obligación de proporcionar asistencia de extradición a RI.

8. La reputación de Indonesia a los ojos de International como un país que es legal y activo en la cooperación de erradicar el crimen de transmisión cruzada.