DPR aprueba el pago parcialmente las tarifas de Hajj 2026 por adelantado

Yakarta, Viva – Comisionado VIII RPD RI aprobó la propuesta del gobierno con respecto al pago de parte del costo de organizar la adoración Haji (Bpih) 2026 antes de 627.24 millones de sauditas (SAR) o alrededor de Rp2.72 billones.

Leer también: Sri Mulyani: MBG solo toma RP. 223 billones del presupuesto educativo 2026



«El primer punto es aprobar el uso del presupuesto», dijo el presidente de la Comisión de Representantes VIII Marwan Dasopang leyó la decisión de la Reunión de Trabajo de la Comisión VIII junto con el Ministerio de Religión, la Agencia de Organización Hajj (BP Haji) y la Agencia de Gestión Financiera HAJJ (BPKH) en el Complejo del Parlamento, Jueves, Jueves.

Marwan dijo que su partido consideró que el pago era una emergencia para garantizar que los peregrinos indonesios recibieran buenos servicios mientras realizaban la peregrinación en Arafat, Muzdalifah y Mina (Armuzna), como tiendas de campaña y consumo.

Leer también: Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer, el KPK de repente se convirtió en un automóvil ‘showroom’ y una moto de lujo



«Esta emergencia debe pagarse para que tengamos certeza de las áreas que usamos. Si llegamos (pago), no nos atrevemos», dijo.

Anteriormente en la misma ocasión, el Ministro de Religión (Menag) Nasaruddin Umar dijo que su partido y BP Haji propusieron a la Comisión VIII del Parlamento indonesio para aprobar el pago de parte de BPIH 2026 por adelantado, que era 627 millones de saudi riyal o alrededor de Rp2.72 trillones.

Leer también: Royalty Polemic terminó, Dasco le pidió al público que no tuviera miedo de cantar una canción



El Ministro de Religión dijo que el pago de dinero por adelantado estaba relacionado con dana Masyair por peregrinación en Arafat, Muzdalifah y Mina.

Según Nasaruddin, hasta ahora la discusión oficial de BPIH 2026 con el DPR no ha comenzado, mientras que la fecha límite para el pago de las necesidades de servicio en Arabia Saudita se está acercando, a saber, el 23 de agosto, para que tenga el potencial de hacer que los peregrinos indonesios pierdan la ubicación de las mejores tiendas y servicios en Armuzna.

«Al darnos cuenta de esta urgencia, en esta ocasión presentamos una propuesta para el uso del fondo inicial de BPIH Advance en 1447 Hijri/2026 AD», dijo.

Explicó que la base para calcular los fondos iniciales utilizaron el costo promedio de Hajj en 2025, a saber, 785 riyals por peregrinos para necesidades de carpas y 2.300 riyals por peregrinos para servicios comunitarios, transporte, catering, alojamiento y instalaciones de apoyo. Suponiendo que una cuota regular de Hajj de 203,320 personas como en 2025, continuó, la necesidad estimada total llegó a 627.24 millones de riyals.

Se propone que los fondos se faciliten a través de BPKH con un mecanismo de pago inicial. El esquema, dijo Nasaruddin, no violó las regulaciones y luego se tomaría de BPIH 1447 H/2026 AD que se había establecido.

«El mecanismo es una solicitud de fondos BPIH a través de un esquema de pago inicial. Esto significa que los fondos desembolsados ​​no son fondos nuevos, pero parte de BPIH en 1447 H/2026 dC que deberían haberse utilizado para las necesidades operativas de Hajj. De esta manera, no existe una violación regulatoria no hay una carga adicional para los peregrinos y no hay riesgo de pérdidas financieras estatales», explicó. (Hormiga)