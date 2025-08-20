DPR aprueba a Inosentius Samsul como candidato para jueces de MK

Yakarta, Viva – Comisión III del DPR aprobado Inosentio Samsul se convirtió en juez del Tribunal Constitucional (MK) de la propuesta del parlamento indonesio después de someterse a una prueba de factibilidad y propiedad, para reemplazar Juez de MK Arief Hidayat, quien inmediatamente ingresó a la jubilación.

Esta es la conclusión de la reunión Comisión de la Cámara de Representantes III relacionado con el ajuste y la prueba adecuada (ajuste y prueba adecuada). El Inosentio Samsul es el único candidato en la prueba de factibilidad.

Ajuste y prueba adecuada del candidato único para MK Juez, Inosentius Samsul Foto : Antara/Bagus Ahmad Rizaldi

«¿Está aprobado?» Preguntó el presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III Habiburokhman, quien fue respondido aprobado por todos los miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes III en el complejo del Parlamento, Yakarta, el miércoles.

Después de llamar a Palu, Habiburokhman dijo que el acuerdo se procesaría de acuerdo con las disposiciones y la legislación vigente.

Dijo que Inosentio era el único candidato que había tomado una selección realizada por la Comisión de la Cámara de Representantes III. Según él, Inosentius había cumplido requisitos administrativos antes de participar en la prueba de factibilidad.

Mientras se somete a una prueba de viabilidad y propiedad, Inosentius explicó su visión y misión para el Tribunal Constitucional en el futuro. Después de eso, varios miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes III le dieron una serie de preguntas.

Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III, Habiburokhman

La visión que transmitió es que llevará al Tribunal Constitucional a una institución judicial responsable y transparente, sin la influencia o intervención de ninguna parte. Además, también quiere arreglar el camino del pensamiento público hacia el tribunal constitucional y no emitirá una decisión controvertida. (Hormiga)