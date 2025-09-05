DPR anunció el recorte de las asignaciones, la actualización actual de Rp65.5 millones

Yakarta, Viva – La Cámara de Representantes de Indonesia (DPR) anunció el recorte y la eliminación de una serie de beneficios e instalaciones para los miembros de la junta. Basado en los documentos oficiales de los derechos financieros de los miembros del Parlamento Indonesio, el salario de Take Home recibido por los miembros del Parlamento Indonesio por mes se registró en RP65,595,730.

Detalles de los salarios y beneficios de los miembros del parlamento indonesio

Salario básico y asignaciones inherentes: IDR 16.77 millones

Rp4.2 millones de salario de árboles

Asignación de marido/mujer Rp.420 mil

Asignación de niños RP. 168 mil

Subsidio de posición Rp9.7 millones

RP289 Mil asignación de arroz

Tarifa de prueba/paquete IDR 2 millones

Asignación constitucional: IDR 57.43 millones

Costos de comunicación con la comunidad IDR 20 millones

Subsidio honorario IDR 7.1 millones

Asignaciones de función de supervisión y presupuesto RP. 4.8 millones

Honorario de la función del consejo (legislación, supervisión, presupuesto) cada uno de los 8.46 millones

Total bruto: IDR 74.21 millones

Descuento de PPH 15%: IDR 8.61 millones

Llevar a casa el pago: Rp65,59 juta

Informó anteriormente, el presidente del parlamento indonesio Señora. Liderando la reunión de liderazgo con todos los presidentes de facción en el Complejo del Parlamento, Senayan, jueves 4 de septiembre de 2025.



Puan dirigió una reunión para discutir las demandas de las personas junto con los líderes de la facción en el DPR

La reunión asistió el vicepresidente de la casa Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal y Saan Mustopa.

Durante la reunión, todas las facciones acordaron detener los subsidios de vivienda para los miembros del DPR. Además, también se decidió que la moratoria sobre las visitas de trabajo para los miembros y la Comisión de la Cámara de Representantes como parte de los pasos iniciales de la reforma institucional.

«Acabo de liderar el REMBUK para la transformación de los DPR. Todos los presidentes de la facción acordaron detener los asignaciones de vivienda para los miembros, y realizar una moratoria sobre las visitas de trabajo para miembros y comisiones del Parlamento», dijo Puan en su comunicado.

Puan enfatizó que el DPR continuaría abriendo el espacio de evaluación y escuchando las aspiraciones de la gente. Dijo que estaba listo para liderar el proceso de reforma del DPR para estar de acuerdo con las expectativas de la comunidad.

El día anterior, el DPR también invitó a representantes de 16 organizaciones estudiantiles a diálogo sobre la situación de la nación después de la gran manifestación del 25 al 31 de agosto de 2025. Las aspiraciones transmitidas por los estudiantes, incluidas las preguntas. Asignación de DPRSe dice que es la principal consideración en la evaluación.

El vicepresidente de la Cámara de la Cámara Dasco Ahmad enfatizó que el proceso de reforma sería dirigido directamente por Puan Maharani.

«La evaluación general y la reforma del DPR serán dirigidas directamente por la oradora de la Cámara de Representantes, la Sra. Puan Maharani, para convertirse en un DPR mejor y más transparente», dijo.