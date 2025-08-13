DPR alienta a la supervisión de las importaciones de azúcar refinadas para que se endurezcan para el bienestar de los agricultores

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes VI, Ahmad Labib, alentó al gobierno a endurecer la supervisión y la aplicación de las reglas relacionadas importar azúcar refinado, para prevenir el abuso que puede ser perjudicial agricultor caña de azúcar e interfire con la estabilidad de los precios en el mercado.

Según Labib, las indicaciones de mal uso de los permisos de importación de azúcar refinados han estado sucediendo durante bastante tiempo, involucrando partes con redes fuertes, por lo que es difícil detectarlo.

Ilustración de sobretensiones de tarifas de importación

«Permiso de importación para industria Debe ser realmente monitoreado para no filtrarse en el mercado de consumo. Si esto sucede, el precio del azúcar de los agricultores estará deprimido y la absorción de azúcar de cristal blanco (GKP) en el mercado disminuye «, dijo Labib en su declaración, miércoles 13 de agosto de 2025.

Basado en los datos de la plantación.BSIP.pertanian.go.id y Ditjenbun, el consumo nacional de azúcar actualmente alcanza 3.65 millones de toneladas por año. Si se combina entre las necesidades del hogar (3,4 millones de toneladas) y la industria (5,7 millones de toneladas), las necesidades totales pueden alcanzar los 9,1 millones de toneladas por año.

Mientras tanto, la nueva producción nacional varía de 2.5-3 millones de toneladas, por lo que la escasez de suministro aún debe cumplirse a través de las importaciones.

Labib evalúa que la condición tiene el potencial de ser una brecha para la práctica del cartel y la circulación de azúcar refinada importada en el mercado de consumo. Dio un ejemplo de la situación en junio de 2025, donde no había una subasta de azúcar de los agricultores porque el precio del azúcar refinado importado era más bajo, por lo que el mercado local se vio interrumpido y los ingresos de los agricultores disminuyeron.

Hizo hincapié en la importancia del gobierno para restaurar el control total del sistema de comercio de azúcar. Perpresas 40 de 2023 ha sido atacado autosuficiencia Consumo de azúcar en 2028 y autosuficiencia en azúcar industrial en 2030.

El Ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, al verificar 11 tipos de productos de importación ilegales con valor aduanero que alcanza Rp 9.33 mil millones, en la región Citereup, Bogor Regency, Java Occidental, jueves 28 de marzo de 2024. Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Sin embargo, según él, este objetivo será difícil de lograr sin medidas firmes para evitar la circulación de azúcar importado ilegal.

«El Presidente ha presentado un compromiso para lograr la autosuficiencia de azúcar. Ahora es el momento de hacer una auditoría integral de la compañía que tiene permiso de importación, optimizando el papel de las empresas de alimentación para absorber la producción de los agricultores y proporcionar financiamiento asequible para que los agricultores puedan aumentar la productividad», dijo Labib.

«Con una estricta sinergia y supervisión, podemos fortalecer la soberanía alimentaria y proteger el bienestar de los agricultores de caña de azúcar», concluyó.