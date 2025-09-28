DPR admite que las decisiones de Purbaya no aumentan el impuesto especial de los cigarrillos en 2026

Yakarta, Viva – Comisión de la Cámara de Representantes XI Expresó su apoyo al decreto del Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, quien había declarado que su partido no aumentaría la Tarifa de Impuestos Especiales del Producto de Tabaco (CHT) en el año 2026 próximo.

Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XI, Mukhamad Misbakhun Evaluar, el paso de Purbaya es correcto.

«En mi opinión, el paso de Pak Purbaya de no aumentar el impuesto especial del tabaco en 2026 es el paso correcto y debe recibir apoyo», dijo Misbakhun en su declaración, citado el domingo 28 de septiembre de 2025.



Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

Argumentó que la decisión mostró que el Ministro de Purbaya comenzó a comprender los problemas fundamentales en la cuestión del impuesto especial de Tobacco.

Por lo tanto, Misbakhun espera que este paso también sea seguido con un estudio exhaustivo de las regulaciones de impuestos especiales actuales.

«Por supuesto, después de que el Sr. Purbaya no planteó este CHT 2026, también comenzó a revisar toda la estructura de las reglas con respecto a los aranceles de CHT», dijo.

Misbakhun enfatizó que la evaluación integral es muy importante, para garantizar que se pueda reducir el potencial de prácticas ilegales, se mantienen los ingresos estatales.

«Y millones de trabajadores que dependen de la industria del tabaco están protegidos», dijo.

Se sabe que anteriormente el ministro de Purbaya confirmó que el impuesto especial de los productos de tabaco en 2026 no se elevaría. La decisión se tomó después de reunirse con representantes de la Asociación de Empleadores de la industria del tabaco.

«Así que no montamos las tarifas de 2026», dijo Purbaya en una conferencia de medios en su oficina el viernes 26 de septiembre de 2025.