DPR admite Mind ID superando la minería ilegal y el desarrollo de estaño posterior

VIVA – Sosteniendo Bumn de Minería ID de mente Fortalecer la gobernanza de PT Estaño TBK (latas) con un enfoque en el control minas ilegales y aceleración de productos de estaño aguas abajo. La Comisión VI del Parlamento Indonesio expresó pleno apoyo para estos pasos estratégicos.

El vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes, VI Rieke Diah Pitaloka, enfatizó que el Parlamento apoyaba plenamente la formación de la Fuerza de Tarea Tin y las medidas de control de minería ilegal.

«Esta es una nueva era. El presidente ha confirmado que no renunciará a la mafia, incluida la mafia de estaño. Esperamos que la implementación de este paso no se repita», dijo en el RDP con la Comisión VI de la Cámara de Representantes, el lunes (22/22/2025).

La Comisión VI también apreció los esfuerzos de PT Timah para acomodar a los mineros tradicionales a través de cooperativas y asociaciones. Se considera que este esquema abre un camino legal para que la comunidad participe en el primer sector sin depender del mercado negro.

Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes VI, Budi S. Kanang, prestó especial atención al destino de los mineros tradicionales de estaño. Hizo hincapié en la necesidad de una separación explícita entre los mineros tradicionales y los mineros ilegales. Según él, los mineros tradicionales ya habían existido antes de que se formara la compañía, mientras que los mineros ilegales a menudo eran controlados por exportadores y comerciantes no oficiales.

«Lo que debe acomodarse perfectamente son estos mineros tradicionales. No les permita vender sus productos mineros al mercado negro, pero se dirigen a un mercado oficial claro», dijo.

El Presidente Director de PT Timah TBK en su presentación en el DPR explicó que la mejora de la gobernanza era una prioridad. A través del grupo de trabajo interno, la compañía saca el área de IUP, controlando la minería ilegal y organizando a los mineros tradicionales en cooperativas.

«Estamos compitiendo directamente con lo ilegal. Con el grupo de trabajo interno estamos llevando a cabo un aislamiento, organizando mineros tradicionales y asegurando que toda la lata de Pt Timah IUP ingresó legalmente», dijo.

Con el control de esta minería ilegal, puede aumentar la fuerza de estaño para aumentar la transmisión posterior. IMAH está fortaleciendo la transmisión posterior mediante el desarrollo de productos de valor agregado, como soldadura de estaño y químico de estaño a través de PT Timah Industri en Cilegon. La compañía también fomenta que el procesamiento del mineral de grado de estaño esté listo para exportar 99.9% SN, reduciendo así la dependencia de las exportaciones de materias primas.

El miembro de la Comisión VI de DPR RI, Budi Kanang, enfatizó la importancia de un mapeo claro entre la producción minera de estaño y las materias primas posteriores.

«La corriente posterior debe ser gradualmente más alta para que la industria derivada se desarrolle», dijo.

Con el apoyo político y el fortalecimiento de la gobernanza, se espera que Mind Id y PT Timah puedan hacer de Bangka Belitung como un ejemplo de una minería de estaño ordenada, sostenible y de alto valor para la economía nacional.