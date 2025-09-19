DPR acordó que OJOL puede ser accidente de seguro y muerte en la factura de transporte en línea

Yakarta, Viva – RPD Estableció oficialmente el proyecto de ley (RUU) de transporte en línea al Programa de Legislación Nacional Prioritaria (Prolegnos) en 2026.

Vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes v Syaiful Huda reveló la discusión Factura de transporte en línea se llevará a cabo en la Comisión de la Cámara de Representantes V. La discusión comenzará el próximo año.

«En el futuro cercano, el proceso de discusión comenzará en la Comisión V de la Cámara de Representantes V», dijo Huda cuando se contactó tvonenews.comViernes 19 de septiembre de 2025.

Explicó que la discusión regularía el sistema de transporte en línea, especialmente los taxis de motocicletas en línea (ojol).



Ilustración de los taxistas de motocicletas en línea. Foto : Entre fotos/M Risyal Hidayat

Este proyecto de ley también discutirá el estado de OJOL u otros conductores de transporte en línea, disposiciones de tarifas, al bienestar de los conductores de transporte en línea.

«Una de las regulaciones relacionadas con OJOL, la sustancia de la regulación relacionada con el estado laboral, los acuerdos arancelarios, los problemas de bienestar del conductor y otros», dijo Huda.

Huda agregó que la Comisión V de la Cámara de Representantes V también alentaría a OJOL y otros conductores de transporte en línea a obtener el Seguro Social. Las disposiciones del Seguro Social deben estar reguladas en la factura de transporte en línea.

«Una de las opciones que empujaremos», dijo.

El concepto de seguridad social propuesto por la Asociación OJOL, a saber, el gobierno y la compañía de aplicaciones brindan beneficios a OJOL en forma de garantías accidente trabajo y muerte.

Esto fue transmitido por el legislador de PDIP Rieke Diah Pitaloka como presidente de la confederación de los trabajadores y miembros de la Fuerza de Tarea de Protección de Trabajadores Indonesios formados por el DPR, durante una audiencia con el liderazgo del DPR hace algún tiempo.

Rieke propuso al liderazgo del DPR para formar una regulación presidencial (perpres) que regula el Seguro Social.

«Si es permisible, ¿es posible un tipo de regulación presidencial? Y en el perpresa, se trata principalmente de la seguridad social. Social garantiza al menos accidentes de trabajo y muerte», dijo Rieke en una audiencia.

Según él, se puede hacer un perpresa mientras se espera la preparación del proyecto de ley (RUU) del transporte en línea. Explicó que su partido quería que los trabajadores de OJOL recibieran un seguro de accidente de trabajo con Rp16,800 por persona.

«Solo Rp. 16,800 por persona, señor. Y eso puede ser JKK, JKM. Si hay un accidente, todo se lleva a cargo. El tratamiento, compensación por un defecto total de Rp68,000,000. Si alguien murió como affan como él, luchamos por, tuvimos un BPJS. Podría ser Rp .,000,000,000», dijo Rieke.

«Y si muere, hay una compensación de muerte de Rp.42,000,000. Y si entonces el niño, señor, puede obtener una beca de Rp174,000,000 para jardín de infantes, primaria, secundaria, a instituciones terciarias para dos personas, señor», continuó.

TVONENEWS/SYIFA AULIA