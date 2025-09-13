DPR abre votos sobre el tema del jefe de policía nacional Listyo Sigit cambió, se dice que puede ingresar al gabinete de Prabowo

Yakarta, Viva – La cuestión del reemplazo del jefe de la policía nacional de Indonesia (Jefe de la policía nacional) General Listyo sigit prabowo Sigue sobresaliendo. Según se informa, el presidente Prabowo Subianto eliminará a Listyo del escaño en jefe de la policía nacional a fines de 2025 e incluso ha preparado un candidato de reemplazo.

Leer también: La Comisión III del DPR admitió que no sabía sobre la noticia del cambio de sorpresas del jefe de la policía nacional



Respondiendo a esto, miembro de la Comisión III RPD Nasir Djamil evaluó que era natural que Listyo se haya trasladado a otra posición en el gabinete. Según él, este paso podría ser una forma de aprecio presidencial por el servicio de un jefe de policía nacional.

«Por lo general, entonces hay un premio a cada jefe de la policía nacional, como Tito Karnavian se convierte en el Ministro del Interior correcto. ¿Es entonces (Listyo) entró en Gabinete de PrabowoSí, esa es toda la autoridad de Prabowo «, dijo Nasir, el sábado 13 de septiembre de 2025 citado por tvonews.com

Leer también: DASCO: DPR no ha recibido sorpresas del giro del jefe de la policía nacional



Nasir agregó, los premios en forma de nuevas tareas en el gabinete podrían ser la forma de Prabowo de expresar su agradecimiento a Listyo, que había estado liderando a la Policía Nacional.



Miembro de la Comisión III, DPR Nasir Djamil

Leer también: Jokowi admitió que había presionado el DPR 3 veces para aprobar el proyecto de ley de privación de activos



«Incluso si hay un gabinete, significa que el Premio Prabowo al Jefe de la Policía Nacional ha ayudado al Presidente a mantener la seguridad del orden en el país», explicó Nasir.

¿Se ha preparado un reemplazo prospectivo?

La cuestión del reemplazo del jefe de la policía nacional más fuerte después de la noticia que circulaba que el presidente Prabowo había enviado una carta presidencial (sorprendida) al Parlamento indonesio con respecto al nombre del candidato de reemplazo de Listyo. De la información de desarrollo, hay dos nombres generales de tres estrellas con las iniciales D y S que ingresaron al radar.

Por otro lado, el movimiento de Prabowo también estaba en línea con el plan para formar un equipo de reforma policial. La propuesta fue aprobada después de que Prabowo discutió con la figura del Movimiento Nacional de Conciencia, que evaluó que era hora de que la Policía Nacional fuera evaluada y reformada.

No ha habido una declaración oficial del Palacio o la sede de la Policía Nacional sobre la noticia del cambio en Listyo Sigit. Sin embargo, si realmente sucedió, el público consideró que este paso sería una de las decisiones estratégicas de Prabowo en el campo de la seguridad y la reforma policial.