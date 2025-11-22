DPD RI y Central PWI acuerdan establecer una cooperación para la democracia verde

Jacarta – Consejo Representativo Regional (DPD) RI y la Asociación de Periodistas de Indonesia (PRECIO) El centro aceptó colaborar para impulsar la campaña Democracia verde. Esta iniciativa será el foco principal en la conmemoración del Día Nacional de la Prensa (HPN) 2026 como respuesta a la crisis climática global.

Lea también: La activista por la discapacidad Madre Bayu Satria recibe el premio del Ministerio de PPPA, Sultán DPD: Fortalecimiento del movimiento de inclusión



Este compromiso fue transmitido en una audiencia entre el presidente del DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, y el presidente general del PWI Central, Akhmad Munir, en el complejo parlamentario de Yakarta, el viernes. Sultan estuvo acompañado por el vicepresidente del DPD RI, Yorrys Raweyai, mientras que Munir estuvo presente con varios administradores centrales de PWI.

El Sultán Baktiar Najamudin explicó que la Democracia Verde es un nuevo paradigma de desarrollo. «Este es un concepto político que busca garantizar que cada política no sólo preste atención al bienestar de la gente, sino que también mantenga la sostenibilidad de los recursos naturales para las generaciones futuras», dijo Sultan.

Lea también: El embajador del DPD, Irhamni Malika, convierte a los jóvenes en socios para expresar las aspiraciones regionales



Añadió que las cuestiones del cambio climático y la democracia verde son muy relevantes para las políticas de desarrollo del gobierno y los intereses de la generación más joven. «Si PWI se centra en este tema, muchos jóvenes estarán interesados ​​en contribuir», afirmó.

Como forma de apoyo real, DPD RI contribuirá directamente a la serie de eventos HPN 2026 en Banten. Las contribuciones previstas incluyen la participación como orador en el diálogo nacional sobre Democracia Verde y el apoyo a concursos periodísticos que planteen los temas de las contribuciones del DPD en las regiones, el calentamiento global y el concepto de verde ecología.

Lea también: Participan 38 finalistas de todas las provincias de Indonesia: esta es la lista de campeones embajadores del DPD RI de 2025



Por otro lado, el presidente general del PWI Central, Akhmad Munir, acogió con satisfacción la propuesta. «Estamos comprometidos a convertirlo en uno de los temas de campaña durante el Día Nacional de la Prensa de 2026, que se centrará en Serang, Banten, el 9 de febrero de 2026», dijo Munir.

Hizo hincapié en que PWI aprovechará el impulso de HPN para garantizar que el público, especialmente la generación más joven, esté educado y motivado para contribuir a la preservación del medio ambiente. Munir también mencionó que el compromiso de PWI con las cuestiones ambientales no era nada nuevo, citando como ejemplo la iniciativa de plantación de árboles en la implementación de anteriores HPN.