DPD RI le pide al gobierno que revise la asignación de la asignación de TKD en el proyecto de presupuesto estatal de 2026

Yakarta, Viva – Presidente del Consejo Representativo Regional (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin dijo que su partido apreciaba el proyecto de presupuesto y los ingresos estatales (RAPBN) en 2026 compilados por el gobierno.

El DPD RI ha celebrado una extraordinaria sesión plenaria y ha presentado la consideración del DPD RI al borrador de la ley Apbn En 2026 al DPR y al gobierno el lunes 8 de septiembre de 2025.

«El DPD RI a través del Comité IV ha examinado el memorándum APBN 2026 cuidadosamente al considerar los intereses del gobierno central y las necesidades del gobierno regional de acuerdo con el principio de descentralización presupuestaria. Creemos que el gobierno a través del Ministerio de Finanzas ha compilado el proyecto de presupuesto estatal de 2026 proporciones proporcionalmente», dijo Sultán.

Sin embargo, el ex vicegobernador de Bengkulu reveló que su institución recibió muchos aportes, solicitudes y aspiraciones de casi todas las regiones que cuestionaron la reducción de la asignación de fondos de transferencia central a las regiones (TKD) En la nota APBN 2026.

DPD RI es muy comprensivo que el gobierno ha pensado mucho en regular la asignación y el presupuesto del presupuesto estatal en medio de la estrechez del espacio fiscal y la incertidumbre de la economía global.

«Entonces, en la extraordinaria sesión plenaria, consideramos el proyecto de presupuesto estatal de 2026 al DPR y especialmente al gobierno con una nota de que la necesidad de restaurar la porción de la asignación de fondos de TKD que se corrigieron en el presupuesto estatal de 2026 antes de aprobarse el 23 de septiembre. Al menos lo mismo que la parte de TKD 2025 o que es posible se debe aumentar», dijo.

Según él, el recorte de la asignación de TKD tiene el potencial de interrumpir las actividades de servicio público y el desarrollo básico de infraestructura que es responsabilidad del gobierno regional de acuerdo con la ley de relaciones financieras centrales y regionales.

El ex presidente del Hipmi también agregó que sin la asignación adecuada de TKD se temía que los jefes regionales tomarían políticas de riesgo al encontrar ingresos regionales alternativos que en realidad condujeron a una escalada socioeconómica en las regiones.

«Una vez más, enfatizamos que el DPD RI aprecia institucionalmente y apoya la política fiscal del gobierno reflejada en el proyecto de presupuesto estatal de 2026.

Se sabe, en el memorando de consideración, DPD RI enfatizó que el presupuesto estatal de Borry TA 2026 mostró la dirección de la consolidación fiscal que prestan atención al crecimiento económico, la macro estabilidad y la mejora de la calidad del desarrollo humano.

DPD RI apoya el proyecto de presupuesto estatal de TA 2026 como un instrumento de política fiscal del gobierno para apoyar los objetivos de desarrollo nacional.

DPD RI considera que la política de reducción en los fondos de transferencia a las regiones (TKD) en el proyecto de presupuesto estatal de 2026 de -29.34% tendrá un impacto en las regiones en particular reducirá la capacidad de la región en los servicios básicos.