Jacarta. VIVA – paseo divertido o dar un paseo tranquilo es una actividad física ligera que tiene muchos beneficios para la salud del organismo. Al involucrar casi todos los músculos del cuerpo, esta actividad ayuda a mejorar la circulación sanguínea, fortalece el corazón y mantiene estable la presión arterial.

Aparte de eso, caminar de forma divertida también puede mejorar el sistema respiratorio, aumentar la resistencia y ayudar a mantener el peso corporal ideal. Esta actividad es un deporte con bajo riesgo de lesión por lo que es apto para todas las edades. No sólo es físicamente saludable, caminar divertido también ayuda a reducir el estrés y mejora el estado de ánimo mediante la liberación de endorfinas. ¡Vamos, desplázate más!

La forma correcta de caminar para estar saludable

Para obtener los beneficios óptimos de una caminata divertida, es importante prestar atención a la técnica correcta de caminar. La posición del cuerpo debe ser erguida con los hombros relajados y la vista al frente.

Balancee los brazos de forma natural al ritmo de sus pasos para ayudar con el equilibrio y aumentar la quema de calorías.

Utilice un paso estable pisando primero el talón antes que el dedo del pie. Asegúrate también de llevar calzado cómodo y bien acolchado para evitar lesiones.

Haga un calentamiento ligero antes de comenzar a caminar y enfríe después para mantener la flexibilidad muscular y prevenir calambres.

Beneficios a largo plazo de las caminatas divertidas

Si se realiza con regularidad, caminar de forma divertida proporciona beneficios a largo plazo para la salud física y mental. Esta actividad ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la enfermedad coronaria, la diabetes tipo 2 y la obesidad.

Además, caminar con regularidad puede aumentar la densidad ósea, fortalecer los músculos y ralentizar el proceso de envejecimiento del cuerpo. Desde una perspectiva mental, caminar de forma divertida ayuda a mantener el equilibrio emocional y mejora la calidad del sueño.

«Invita a tus amigos, familiares, únete, juntos estaremos sanos, avanzaremos juntos y crearemos una democracia más verde», dijo el presidente. DPD RI Sultán Baktiar Najamudin, viernes 7 de noviembre de 2025.

Esta actividad también fortalece las relaciones sociales porque generalmente se realiza con la comunidad o la familia. Con constancia, caminar de forma divertida se convierte en un hábito positivo que respalda un estilo de vida activo y saludable sostenible.

Caminata divertida por la democracia verde DPD RI

En conmemoración del 21.º aniversario, el Consejo Representativo Regional de la República de Indonesia (DPD RI) llevará a cabo una Caminata Divertida por la Democracia Verde en la Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK), Yakarta, el domingo 9 de noviembre de 2025.