DPD pide al gobierno que cree un grupo de trabajo especial para cerrar la práctica de transferencias no procesales de ASN en Papúa

Papuasia Oeste, VIVA – Presidente del Comité III DPD RIFilep Wamafma respondió a las denuncias públicas sobre supuestas prácticas transferir ASN salir de Papúa sin procedimientos. Por este motivo, pidió al gobierno que intervenga en esta práctica que se produce con frecuencia en Papúa.

En este caso, dijo Filep, el Ministerio para el Empoderamiento del Aparato Estatal y la Reforma Burocrática (KemenPAN-RB) debe prestar atención a los problemas clásicos en Papúa y adoptar inmediatamente políticas firmes, por ejemplo, formando un Grupo de Trabajo Especial.

Según él, la existencia de este grupo de trabajo es importante para seguir el proceso de traslado de las ADN de una región a otra según los procedimientos existentes, especialmente teniendo en cuenta las necesidades regionales.

«Este problema es una queja del público desde hace bastante tiempo, a menudo escucho noticias sobre el proceso de transferencia de funcionarios en Papúa a otras áreas sin pasar por mecanismos procesales», dijo Filep en su declaración, el viernes 18 de octubre de 2025.

Filep reveló que uno de los métodos era sospechar que los empleados de fuera de Papúa inicialmente tomaban cuotas de Papúa. Luego, después de trabajar durante algún tiempo, solicitaron mudarse.

Luego de obtener el decreto, continuó Filep, la ASN utilizó a determinadas personas que tenían influencia para ordenar o intervenir en el proceso de traslado del empleado de regreso a su zona de origen.

«Consideramos que este proceso es un método muy problemático y no se puede ignorar, porque es muy perjudicial para la región. Sabemos que la contratación de empleados según su ubicación claramente debe satisfacer las necesidades de la propia región, que actualmente todavía tiene muy poco personal», subrayó.

Por esta razón, Filep destacó que en cuanto a la cuestión de las transferencias no procesales, el reclutamiento de ASN prioriza absolutamente a los hijos e hijas regionales en Papúa. Esto es importante para mitigar el movimiento de ASN de regreso a áreas de origen fuera de Papua y para las necesidades de servicios públicos en la región.

«Este tipo de práctica tiene el impacto de crear vacantes en puestos necesarios en agencias verticales o autónomas. Esta condición definitivamente obstaculizará el desempeño de los servicios públicos así como la administración del gobierno regional», dijo.

Por lo tanto, el senador de Papúa Occidental considera que se trata de una cuestión de emergencia que requiere una atención especial por parte del Ministro del PAN-RB. De hecho, dijo, el gobierno necesita formar inmediatamente un grupo de trabajo para evaluar las transferencias de ASN que no cumplen con los procedimientos.