DPD insta al Ministerio de Salud a evaluar los hospitales que rechazan la muerte de mujeres embarazadas en Papúa

Jacarta – Presidente del Comité III DPD RIFilep Wamafma lamenta el caso muerte Residente de Sentani, una persona madre embarazada y el niño que llevaba, la señora Irene Sokoy, porque fue rechazada por varias personas hospital De Papuasia. Según él, este incidente es muy irónico teniendo en cuenta que los servicios de salud son una necesidad fundamental para la sociedad.

«Estoy muy preocupado por este incidente. El acceso a la salud es una necesidad básica, especialmente en situaciones de emergencia donde hay vidas en juego. Hemos perdido dos vidas, una madre y su bebé. Este incidente debe recibir una atención especial y ser estudiado», afirmó Filep en su declaración del sábado 22 de noviembre de 2025.

Dijo que Papúa tiene una autonomía especial a través de una autonomía especial (Otsus) que da atención prioritaria al acceso a la salud de los indígenas papúes (OAP). Cuando las personas en estado crítico son rechazadas por los hospitales debido a la falta de médicos especialistas, instalaciones limitadas y habitaciones BPJS clase III llenas.

«Mientras tanto, el acceso a las salas VIP está limitado por los costes, los pacientes tienen que ser llevados de aquí para allá, al final no se les puede salvar la vida, esto es muy triste», lamentó.

Por ello, este senador de Papúa Occidental pidió al gobierno regional centrar el uso del presupuesto en las necesidades del sector sanitario para la seguridad pública. Filep también enfatizó que el acceso a los servicios de salud debe tener innovación para responder a los problemas de manera táctica y sin ser complicado.

Esto es especialmente cierto para los grupos vulnerables como las mujeres embarazadas, los niños pequeños, los ancianos y los discapacitados, de conformidad con la Ley de Servicios Públicos, que enfatiza los servicios rápidos, mensurables y justos, así como la Ley de Salud, que regula que los servicios de salud deben ser humanos y no discriminatorios, especialmente hacia los grupos vulnerables.

«Este es un retrato de los problemas de salud en Papúa. Espero que el gasto presupuestario se centre en abordar los problemas del sector de la salud y la eficiencia en las actividades o gastos ceremoniales. Espero que este incidente sirva como material para la introspección por parte de los líderes regionales para utilizar los fondos de Autonomía Especial, APBD y DAU para garantizar que estos derechos básicos se cumplan. No dejemos que este incidente vuelva a suceder en Papúa y también en otras regiones», dijo.

Además, Filep instó a investigar este caso para identificar el problema y dar seguimiento a la solución. Destacó que, además de la afirmación de la Autonomía Especial, el acceso a una salud adecuada es un derecho de todo ciudadano según lo regula el artículo 28H Inc. (1) de la Constitución de 1945.