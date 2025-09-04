Lampung, Viva – Partido de Desarrollo Unido del Consejo de Liderazgo de la Estarza (DPC) (DPC) (PPP) Tulang Bawang Barat, Lampung celebró una conferencia de trabajo sucursal (Muskercab) el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Esta agenda es un impulso importante para que DPC PPP Tulang Bawang Barat fortalezca la solidez de los cuadros al tiempo que determina la dirección del apoyo político antes del Congreso X que se llevará a cabo a fines de septiembre de 2025, en Yakarta.

El presidente interino del United Development Party (PPP) Muhamad Mardiono dio información a los medios de comunicación en Yakarta, el viernes por la noche, 13 de diciembre de 2024.

El presidente del DPC PPP Tulang Bawang Barat, Abdul Nasir, enfatizó que todos los cuadros en su territorio acordaron alentar a Muhamad Mardiono a liderar a PPP como presidente del DPP.

«Para nosotros, el Sr. Mardiono es una figura unificadora y puede llevar a PPP a seguir siendo sólidos enfrentando desafíos políticos en el futuro. En Tulang Bawang Barat estamos listos para ganarlo en el Congreso X», dijo Abdul Nasir en su declaración el jueves 4 de septiembre de 2025.

Abdul Nasir agregó, Muskercab también fue un evento de consolidación interna para fortalecer la estructura del partido desde el subdistrito hasta el nivel de la aldea. Con una solidez mantenida, es optimista de que PPP logrará los máximos resultados en las elecciones de 2029.

«Nuestro objetivo es claro, ganando en el Congreso X para el Sr. Mardiono, apoya plenamente el programa gubernamental y restaura la gloria de PPP en las próximas elecciones», dijo.

Además de expresar pleno apoyo a Mardiono, Muskercab también enfatizó el compromiso de DPC PPP Tulang Bawang Barat para apoyar cinco programas prioritarios del presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka.

Entre estos se encuentran la seguridad alimentaria y fortalecen la soberanía alimentaria nacional a través de la modernización de la agricultura y el empoderamiento de los agricultores locales. Luego, la alimentación nutritiva gratuita y la provisión de alimentos saludables para los estudiantes, Santri y las mujeres embarazadas para reducir el número de retraso y mejorar la calidad de los recursos humanos.

El enviado especial del Presidente de Seguridad Alimentaria, Muhammad Mardiono

Luego, las escuelas de las personas y la educación barata e inclusiva que abre el acceso para las personas pobres. Los servicios de salud y los servicios de salud preventivos gratuitos sin costo para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Y la cooperativa roja y blanca al fortalecimiento de las cooperativas como la columna vertebral de la economía del pueblo basado en el principio de cooperación mutua.

«El PPP en Tulang Bawang Barat está listo para convertirse en un socio estratégico del gobierno para garantizar que la comunidad sienta que el programa siente», dijo.