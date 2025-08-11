‘Downton Abbey’ establece la película de NBC para celebrar la película ‘The Grand Finale’

Un especial de horario estelar de «Downton Abbey» está programado para emitirse NBC Para celebrar la tercera y última película en la franquicia «Downton» antes de su lanzamiento teatral.

Variedad Ha aprendido exclusivamente que NBC emitirá «Downton Abbey celebra el gran final» el 10 de septiembre a las 9 pm ET/PT y transmitir al día siguiente en Peacock. El especial de una hora contará con conversaciones con el elenco de la película mientras se reúnen en Londres en el Savoy Hotel para compartir recuerdos e historias nunca antes escuchadas de su tiempo con el programa y las películas.

Los que aparecerán en el especial son: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Michael Fox, Joanne Froggatt, Paul Giamatti, Harry Hadden-Paton, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicoly y Penelop El diseñador Donal Woods, la diseñadora de vestuario Anna Mary Scott Robbins y el compositor John Lunn.

Se puede ver un avance teaser para el especial a continuación.

Además, The Special también contará con una escena de vista previa exclusiva mundial de «Downtown Abbey: The Grand Finale», que llegará a los cines el 12 de septiembre. A partir del 1 de septiembre, el público también puede ponerse al día en las seis temporadas de «Downton Abbey», así como las dos primeras películas en Peacock.

«Downton Abbey de NBC Celebrates the Grand Finale» es producida por Utas UK Productions. «Downton Abbey: el gran final«Es una producción de películas de carnaval, con características de enfoque e Universal Pictures International Distributing. Carnival Films es parte de Universal International Studios.

Esto marca el último especial de horario estelar en NBC en apoyo de una película universal. La emisora también se transmite Un especial de «malvado» en vivo en noviembre Antes del lanzamiento de «Wicked: For Good» que contará con actuaciones de Cynthia Erivo y Ariana Grande.