‘Downton Abbey’, ‘Demon Slayer’, la taquilla del Reino Unido e Irlanda

Universal «Downton Abbey: el gran final«Debutó en el número 1 en el Reino Unido e Irlanda, ganando £ 4.3 millones ($ 5.8 millones), según ComScore.

Sony «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle«Siguió en segundo lugar con $ 4.6 millones. Warner Bros. ‘ «The Conjuring: Últimos ritos«Continuó desempeñando sólidamente en su segunda semana, agregando $ 3.8 millones por $ 16.6 millones acumulativos.

Lionsgate’s «La larga caminata«Se lanzó en cuarto lugar con $ 1.5 millones, mientras que» The Roses «de Disney se trasladó al quinto, recaudando $ 1.2 millones por un total de $ 9.9 millones.

Más abajo en la tabla, «The Bad Guys 2» de Universal ocupó el sexto lugar con $ 380,851, lo que lleva su total a $ 17.6 millones. La secuela del simulacro de Sony «Spinal Tap II: The End continúa» debutó en séptimo lugar con £ $ 291,005. El «Freakier Friday» de Disney siguió en octavo lugar con $ 284,080 por $ 11.5 millones hasta la fecha.

Completando el top 10 fueron Warner Bros. «Armas», que agregaron $ 175,772 en el noveno lugar por $ 15.6 millones en general, y «Normalmente» de Liberator Film Services, que se inaugura en el número 10 con $ 164,836.

Esta semana trae una amplia gama de películas en todo el Reino Unido e Irlanda. El miércoles, el lanzamiento de Trafalgar presenta «David Gilmour Live en el Circus Maximus, Roma», una película de concierto dirigida por Gavin Elder.

El viernes ve la llegada de varias películas. Sony Pictures trae «A Big Bold Beauty Journey», dirigida por Kogonada y protagonizada por Margot Robbie, Colin Farrell, que jugará en más de 300 pantallas.

Miracle Comms libera una característica animada paquistaní «The Glassworker», mientras Vértigo lanza a las presiones «Queen of the Ring», un drama protagonizado por Emily Bett Rickards, Josh Lucas, Tyler Posey y Walton Goggins. Dartmouth Films contribuye con el documental «Convicción: el caso de Lucy Letby», dirigida por Daniel Bogado.

Las entradas adicionales incluyen el título de acción de Jade Films «Shepherd Code, The Road Back», la película de ciencia ficción de Cape Collective «¿Can I Get a Twitter?» Magnetes Pictures ‘Polish Franchise Film «Tesciowie 3», Bakrania Media’s Comedy Franchise Film «Jolly Llb 3», y «Tape», de Showalker Uk, una desventaja de Bizhan M. Tonghan. Break Out Pictures lanza el drama «Girls & Boys», dirigida por Donncha Gilmore, mientras que Tull Stories presenta el documental de Fiona Cunningham-Reid «Ackroyd & Harvey: El arte del activismo».

Signature Entertainment despliega la aventura animada «Diplo: The Mighty Dinosaur» en más de 300 pantallas, mientras que los anti-Worlds lanzaron la comedia «Ebony & Ivory». New Wave presenta el thriller «Ghost Trail», dirigido por Jonathan Millet, junto con «Steve» de Netflix, protagonizada por Cillian Murphy. Modern Films lanza el «happyend» de Neo Sora, mientras que Pecadillo Pictures ofrece al ganador de Toronto y Palm Springs «Solo».

Los aspectos más destacados del fin de semana incluyen la presentación del 60 aniversario de Trafalgar de «The Sound of Music» en más de 300 cines, más una doble factura de restauración 4K de episodios de «Thunderbirds» «Traped in the Sky» y «Terror in New York City» a través de Hammer/Icon. ]Completando la alineación están «Andrew Lloyd Webber’s Love Never Dies» de Cinemalive y «Andrea Bocelli: porque creo» de la liberación de Trafalgar.