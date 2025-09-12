Downton Abbey Boss en Gran Finale, reinicio potencial

Han pasado casi 15 años desde el día desde «Abadía de Downton«Primero se emitió en British Network ITV.

Seis temporadas, cinco especiales de Navidad, 69 nominaciones a Emmy en horario estelar, 11 nominaciones al Globo de Oro y un spin-off de una trilogía de cine enormemente exitosa más tarde, y la pesada puerta de madera de la casa majestuosa de los Crawleys ahora majestuosa finalmente está cerrada para siempre. Como Películas de carnaval CEO Gareth Nombre notas, «Downton Abbey: el gran final» – Ser lanzado a nivel mundial el viernes a través de Focus -» Definitivamente es el final «.

¿O lo es?

Neame ya era un exitoso productor de televisión antes de tomar una idea que, según él, había estado «filtrando en mi mente durante muchos años» sobre el poder menguante de la aristocracia británica a principios del siglo XX y se la dio a sus amigos Julian Fellowes. «Downton» se convertiría en el programa para consolidar tanto sus legados como, como explica Neame, proporcionar una base crucial para la industria de la televisión del Reino Unido de hoy, convirtiéndose en la primera serie dramática británica en «lograr un valor de Hollywood en ventas globales» e atraer estudios y streamers en todo el Atlántico. Como él dice: «No habría habido ‘la corona’ sin ‘Downton’ y no habría habido ‘Bridgerton’ sin ‘Downton'».

Desde entonces, Carnival ha realizado numerosos exitosos shows: más recientemente «The Day of the Jackal» reinventa protagonizada por Eddie Redmayne y el «Lockerbie: una búsqueda de la verdad» liderado por Colin Firth, y mantiene sus dedos en los dedos de los pies en el «Haves y tienen notas» que se centran en el requisito de «la edad» (que es una edad «(que recibe la edad» (que reconoce «(que reconoce». HBO).

Pero para todo el éxito de la compañía en otros lugares, sus aventuras de pantalla pequeña y grande con la familia Crawley y su variedad de mayordomos, choferes y cocineros serán para siempre su tarjeta de presentación. Quizás es por eso que, a pesar de la afirmación de Neame de que el «Gran Finale» es exactamente lo que dice que es, admite que un retorno, especialmente en esta era de reinicios, nunca puede ser realmente «descartado».

Entonces, ¿es absolutamente, definitivamente el final de «Downton»?

Definitivamente es el final y la pista está en el título. Pero me reservo el derecho de cambiar de opinión.

«Downton» ha cerrado triunfante sus puertas antes, solo para volver a abrirlas de nuevo …

El programa de televisión llegó a un final definitivo. Porque aunque ya tenía la ambición de llevarlo a la pantalla grande en ese momento, no había garantía de que funcionaría. Así que hubo un final para el programa de televisión, seguro. Pero esta es la parada completa de todos estos personajes. Debido a que la segunda película, sentí que era la historia de Violet, el personaje de Maggie Smith, pero en realidad no tuvo una conclusión para ninguno de los otros personajes. Así que este es el punto final para todos ellos.

Espero que no sea un final abrupto y desafortunado.

¡No! Es la última vez que veremos estos personajes y tendremos una idea de a dónde van todos.

Cuando comenzaste a hacer la primera película, ¿planeaste que tuviera secuelas o se convirtiera en una trilogía? ¿O decidiste filmar a película dependiendo de la taquilla?

Estaba bastante seguro de cómo se traduciría «Downton» en la pantalla grande. No sé por qué, siempre sentí que había algo bastante teatral sobre el espectáculo. Y tenía valores de producción bastante cinematográficos. Y esa primera película fue tan exitosa en la taquilla y, con mucho, la película más taquillera de Focus en toda su historia. Entonces estaba la idea de seguir rodando la cosa. Y creo que una trilogía de películas a fondo de seis temporadas del programa de televisión y cinco especiales de Navidad es bastante buena entrada. Así que estábamos listos para hacer una película y eso sería todo, pero respondimos a lo bien que le fue.

Obviamente es un conjunto extenso. ¿Fue fácil recuperar el elenco para este Hurra final?

Nunca es sencillo. Pero había buena voluntad de su parte para hacerlo. Era simplemente el momento adecuado, el dinero correcto, obtener el guión con el que todos estábamos contentos y un director con el que queríamos trabajar.

Obviamente, llevas el legado «Downton» con la serie precuela «The Gilded Age». Parece que tuvo un comienzo más lento, pero realmente ha comenzado a llegar a su cuenta, especialmente ahora en su tercera temporada.

Es realmente interesante, porque «Downton» fue un éxito durante la noche: fue un éxito masivo del Episodio 1 en el Reino Unido y fue un gran éxito en los Estados Unidos, pero siguió creciendo en las primeras tres temporadas hasta que realmente llegó a su vértice. Y «Gilded» ha sido una quemadura más lenta, pero ahora es un éxito muy significativo para HBO.

¿Por qué crees que tardó más en ponerse en marcha?

Existe una relación tan diferente que los estadounidenses tienen con su propia historia en comparación con nosotros en este lado del Atlántico. La idea del programa surgió realmente porque cuando «Downton» fue un éxito tan masivo en los EE. UU., Seguimos diciendo a todos: tienes tu propia versión de la aristocracia y los entresijos y los que tienen y tienen nada y las escaleras de arriba y abajo. Y fue en la era dorada y a fines del siglo XIX. Era algo que rara vez se representa en la pantalla, en parte porque la gente no lo sabía, en parte porque técnicamente era muy difícil de ejecutar antes de los efectos visuales. Así que sospecho que la audiencia se ha vuelto más aceptando la idea de que también había una americana de «Downton».

¿Le gustaría ver que la «edad dorada» disfrute de una trayectoria similar a «Downton»? ¿Quizás seis temporadas y luego algunas películas?

Realmente no lo he pensado. «Downton» ir a la pantalla grande fue algo que solo comencé realmente planeando para la temporada 5. Fue tan exitoso que ITV hubiera querido que continuara durante años. Pero sabía que, creativamente, eso no hubiera sido correcto, y sabía que no podía mantener ese elenco unido por mucho más tiempo. Pensé que no estamos listos para terminar «Downton», pero no estoy seguro de cuánto tiempo más podemos seguir con la serie de televisión. Por lo tanto, solo comenzó a tomar forma cuando el legado de «Downton» quedó claro. Y no creo que estemos en esa posición todavía con «dorado».

En cierto modo, a «Downton» se le puede acreditar por dar lugar a la televisión de alta gama en el Reino Unido, fue uno de los primeros grandes programas británicos en tener un éxito tan extraordinario en todo el mundo.

Fue absolutamente clave. Desde una perspectiva comercial, fue un momento realmente crítico en la evolución de la televisión británica. Tomé la decisión de vender la compañía a Universal porque quería tener un estudio grande y poderoso detrás de la compañía. Creo que fui el primer productor británico en hacer ese tipo de movimiento. Dentro de un año más o menos, salió «en el centro» y fue un gran éxito en el Reino Unido en MIPCOM que en el otoño de 2010, tuve varias reuniones con compradores que dijeron que definitivamente querían el programa, pero que estaban acostumbrados a comprar ese tipo de género de BBC Worldwide o ITV Global y, con distribución universal, estaban preocupados de lo que iba a costar. Y eso es exactamente por qué me mudé a Universal. El equipo de ventas hizo un trabajo fenomenal y su opinión era, si una emisora ​​nos va a pagar, digamos, $ 100,000 por un episodio del programa médico «House», no le daremos «Downton» por menos. Y obtuvieron su número.

Así que esta fue la primera vez que un programa de televisión británico logró un valor de Hollywood en las ventas globales. Y se vendió a todos los territorio del mundo. En una métrica de televisión en la red estadounidense, fue en ese momento que creo que todos en la industria pensaron: necesitamos estar en el Reino Unido y es cuando vio a Netflix configurado en el Reino Unido y otros estudios que envían ejecutivos a Londres y todos se dan cuenta de que es posible ganar mucho dinero con un exitoso programa británico. Así que siento que no habría habido «la corona» sin «Downton» y que no habría habido «Bridgerton» sin «Downton». Y muchos, muchos otros espectáculos. No creo que sea exagerado decir que «Downton» encabezó un cargo del drama de televisión británico a nivel mundial.

Estamos en la era de los reinicios de la querida IP británica. El reinicio de «Harry Potter» de HBO está filmando en este momento unos 25 años después de la primera película. Entonces, si «Downton» comenzara en 2010, ¿estaría abierto a volver a él, tal vez alrededor de 2035? ¿Ha habido alguna discusión con Universal?

Es una pregunta completamente razonable, porque, como usted dice, observa estas partes principales de IP y ahora hay una cultura y un apetito para revisar estas cosas. Por lo tanto, ciertamente no pudo descartarse en algún momento del futuro. Veremos si se hace nuevamente dentro de mi vida o no.