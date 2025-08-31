





El embajador chino en la India, Xu Feihong, dijo el domingo que los dos vecinos asiáticos deberían trabajar juntos para garantizar la paz en sus regiones fronterizas y no dejar que el problema fronterizo defina el general Relaciones de China-India, Tras la reunión bilateral del primer ministro Narendra Modi con el presidente chino Xi Jinping.

El enviado chino compartió una publicación sobre X y escribió: «El presidente chino, Xi Jinping, dijo al primer ministro indio Modi que China e India son socios de cooperación, no rivales, y que los dos países son las oportunidades de desarrollo de los demás en lugar de amenazas».

«Mientras los dos países se adhieran a esta dirección general, las relaciones China-India pueden mantener un crecimiento estable y a largo plazo. Porcelana Y la India debería convertirse en vecinos en buenos términos y socios que se ayuden mutuamente a tener éxito. Un «PAS de deux cooperativo del dragón y el elefante» debería ser la elección correcta para los dos países «, agregó el Post.

Además, el enviado chino destacó el 75 aniversario de ambos países y declaró: «Este año marca el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas de China-India; los dos países deben ver y manejar los lazos bilaterales desde una perspectiva estratégica y a largo plazo».

Xu Feihong afirmó que «los dos países deberían fortalecer la comunicación estratégica para profundizar la confianza mutua, expandir los intercambios y la cooperación de ganar-ganar, atender las preocupaciones de los demás a buscar coexistencia armoniosa y mejorar la colaboración multilateral para salvaguardar los intereses comunes».

«Los dos vecinos asiáticos deben trabajar juntos para garantizar la paz y la tranquilidad en sus regiones fronterizas, y no deben permitir que el problema fronterizo defina las relaciones generales de China-India», agregó el Post.

Más temprano en el día, Maneras de PM Conoció a Xi Jinping al margen de la cumbre de los líderes SCO. Esta fue su primera reunión después de la Cumbre BRICS en Kazán, Rusia, en 2024.

Más tarde, el primer ministro Modi asistió a la recepción oficial de la cumbre, organizada por el presidente Xi en el Centro de Convenciones y Exposiciones Internacionales de Tianjin Meijiang. Fue recibido calurosamente por Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, antes de unirse a otros líderes mundiales para una fotografía grupal que simboliza la unidad regional.

Presidente ruso Vladimir Putin También asistió a la recepción oficial, junto con miembros de alto rango de su delegación, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, el viceprimer ministro Alexey Overchuk, el subdirector de personal Maxim Oreshkin, el asistente de Kremlin Yury Ushakov y el portavoz presidencial Dmitry Peskov, según la agencia de noticias rusa Tass.

