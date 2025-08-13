Dos veces un deslizamiento de tierra ganado de Jefri Nichol, El Rumi fue acusado de usar el orden

Yakarta, Viva – Batalla de Antara El rumi Y Jefri Nichol En la superestrella Knockout Vol.3 el sábado 9 de agosto de 2025, terminó rápidamente y nuevamente provocó un debate público.

En el duelo que también compitió por el influyente Eliship Boxing (ICB), El Rumi ganó con Technical Knockout (TKO) en menos de un minuto en la primera ronda. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

La victoria del rayo se logró después de que El Rumi lanzó un aluvión de un aluvión sin ninguna resistencia significativa de Jefri Nichol. La condición empeoró para Jefri cuando experimentó una dislocación de hombro, haciéndolo declarado incapaz de continuar el partido.

Sin embargo, este resultado no puede separarse del problema inclinado. Varios ciudadanos acusaron a la victoria de El Rumi de no puro e incluso arrastraron la acusación de que sobornó alias de «expertos» usando Ordal.

Respondiendo a la acusación, Maia EstiantyLa madre de El Rumi, dando aclaraciones y evidencia. Tomó el promotor del evento, Sultan Sapta, para asegurarse de que el partido tuviera lugar profesionalmente.

«Este EL siempre está acusado de árbitro, ¿de dónde es el árbitro?» Maia le preguntó a Sultan Sapta en el video en su canal de YouTube, citado el miércoles 13 de agosto de 2025.

Sultan Sapta afirmó que el árbitro de servicio era un árbitro internacional con credibilidad que había sido probada en el arena mundial.

«Entonces, para este evento de volumen tres, ya usamos los árbitros internacionales de tía. Eso es todo internacional, hemos pensado porque queremos lo mejor», explicó.

También agregó que la decisión del árbitro era totalmente independiente.

«Por lo tanto, la decisión del árbitro es solo de feria, de los promotores estadounidenses no puede ser escrito por el cerebro, especialmente otras personas», continuó.

Mientras tanto, El Rumi se aseguró de que no hubiera retiro contra Jefri Nichol.

«Dos veces la batalla, dos pruebas. No hay trilogía, la historia termina», escribió El Rumi en Instagram.