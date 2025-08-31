Dos veces la casa de Sri Mulyani fue saqueada, casi miles de adolescentes

South Tangerang, Viva – Las personas desconocidas saquearon Casa Ministro de Finanzas de la República de Indonesia Sri Mulyani En Jalan Mandar, Bintaro Sector 3A, South Tangerang, domingo por la mañana.

Leer también: La carretera frontal de Mako Brimob Kwitang puede pasar



«La primera ola fue alrededor de una vez (temprano en la mañana), la segunda ola ocurrió alrededor de las tres en punto (temprano en la mañana)», dijo el personal de seguridad de la casa, Joko Sutrisno. Entre el domingo 31 de agosto de 2025.

El testimonio de Joko está en línea con la información de algunos residentes, incluido un residente que pidió ser llamado solo Renzi.

Leer también: Nueve saqueo de la casa de Uya Kuya fue arrestada, otros fueron cazados





La atmósfera de la casa llamó a los residentes locales como la residencia del Ministro de Finanzas Sri Mulyani

La misma información fue entregada por tres unidades de seguridad en la boca del complejo Mandar y a través del camino complejo, que está a unos 150-160 metros de la casa que fue saqueada.

Leer también: Se sospecha que Eko Patrio huye cuando la casa fue saqueada, su gato fue asegurado por los residentes



«Pero la Sra. Sri (Mulyani) no está en casa», dijo Renzi, quien fue acordado por Joko Sutrisno.

Joko admitió que solo él y una familia de familiares en la casa.

Los familiares fueron evacuados a la casa vecina antes de que la misa saqueara la casa.

Parece que frente a la casa saqueada todavía hay montones de artículos para ser saqueados, pero los saqueadores no han sido transportados.

La casa en sí se encuentra justo al final de la carretera y ahora está bien protegida por el personal de TNI en más números.

De la declaración de Joko y otros residentes, no hubo muertes en el incidente en la casa. Ningún vehículo de cuatro ruedas estaba dañado, porque no estaba allí.

Según los testigos oculares, Saqueo La segunda ola es la más terrible porque involucra a cientos de personas, tal vez incluso mil personas.

«Solo puedo ver desde detrás de las cortinas de mi casa, no me atrevo a salir, porque muchas personas vienen», dijo un vecino que pidió su nombre para no ser mencionado.

Él y también Joko y Renzi dieron la misma información de que los perpetradores todavía eran muy jóvenes.

«La edad más antigua es probablemente de 25 años, la mayoría de ellos siguen siendo adolescentes», dijo Ali, quien fue justificado por Jayadi. (Hormiga)