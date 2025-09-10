Dos veces falló, ¿sigue siendo apropiado que Gerald Vanenburg capacite al equipo nacional indonesio U-23?

VIVA – El futuro Gerald Vanenburg Como entrenador Equipo nacional Indonesia U-23 ahora es un foco de atención. En los últimos dos torneos, la ex estrella holandesa no pudo cumplir con los objetivos acusados Pssi.

La última, Harapan Garuda Muda apareció en la Copa Asiática U-23 2026 oficialmente fundada. La derrota 0-1 de Corea del Sur en el estadio del Delta Gelora, Sidoarjo, martes por la noche, 9 de septiembre de 2025, cerró los pasos de Arkhan Fikri y sus amigos.

Los resultados hicieron que Indonesia solo recolectara cuatro puntos de tres partidos: un empate contra Laos, la victoria sobre Macao y la derrota de Corea.

La colección colocó a Indonesia en el segundo lugar en el Grupo J, pero no fue suficiente para competir en la clasificación de mejor segundo lugar. Garuda Muda incluso se dispersó en el rango 10 de los 11 grupos subcampeones.

Falló sucesivamente

Este no es el primer fracaso de Vanenburg. Anteriormente, tampoco pudo presentar el trofeo de la Copa Aff U-23 Aff 2025. Indonesia tuvo que estar satisfecho para ser subcampeón después de perder ante Vietnam en la final.

De hecho, desde el principio PSSI lo asignó un objetivo claro: el campeón de la Copa U-23 AFF y se clasificó para la Copa Asiática U-23. Las dos misiones ahora no se han realizado.

Sea Games no es su trabajo

Curiosamente, Vanenburg había confirmado que los Juegos SEA de 2025 no eran parte. PSSI aún no ha decidido quién manejará a Garuda Muda en el evento multievente celebrado en Tailandia a fin de año.

Comenta Erick Thohir

El presidente de PSSI, Erick Thohir, que estuvo presente directamente en Sidoarjo, agradeció la lucha de Garuda Muda. Pero enfatizó que la evaluación general aún se llevará a cabo.

«El equipo ha trabajado duro, intenta formar una formación 4-3-3, 3-5-2, intente nuevamente con otra formación y finalmente todavía pierde 1-0 ante Corea, un muy buen equipo. Sí, creo que estamos perdiendo honorable», dijo Erick.

Aun así, Erick destacó lo importante que fue la consistencia desde la primera pelea. «Si vemos los resultados ayer, tal vez cuando solo somos oponentes de Laos, somos menos consistentes», dijo.

Además, Erick confirmó que le pediría al director técnico que realice un estudio integral, no solo una cuestión de resultados, sino también preparación para el futuro. «Le pediré al director técnico que revise todo, no solo los resultados de hoy, sino también preparación en el futuro», dijo.

¿Todavía vale la pena?

Dado que dos veces no alcanzó el objetivo, es natural que el público ahora cuestione la viabilidad de Vanenburg. ¿PSSI seguirá dando la oportunidad, o es hora de encontrar un nuevo entrenador que sea más apropiado para liderar a Garuda Muda?

La respuesta a la evaluación de PSSI determinará la dirección. Equipo nacional indonesio U-23 antes de los Juegos SEA 2025.